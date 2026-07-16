Yasemin Kay Allen'a eşinden servet değerinde doğum günü sürprizi

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Sempatik tavırlarıyla ilgi odağı olan güzel oyuncu 37 yaşını İstanbul Boğazı’nda teknede gerçekleşen özel bir organizasyon kutlamayı tercih etti. Allen’ın eşi Erdal Kaya’nın güzel oyuncunun 37. yaş kutlaması için 2 milyon TL değerinde şık bir mücevher tercih ettiği iddia edildi.