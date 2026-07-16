Yasemin Kay Allen'a eşinden servet değerinde doğum günü sürprizi
Ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen’ın 37. yaş günü kutlamasına eşi Erdal Kaya’nın aldığı öne sürülen 2 milyon TL değerindeki mücevher damga vurdu.
Ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen’ın doğum günü hediyesi magazin gündemine bomba gibi düştü. Güzel oyunculuğunun eşi Erdal Kaya’nın doğum günü için kendisine 2 milyon TL değerinde bir mücevher aldığı iddia edildi.
Su ve Ateş, Aşıklar Bayramı, Dönerse Senindir, Merhamet, Şeref Meselesi gibi başarılı projelerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Yasemin Kay Allen son olarak Maldivler’de dalış yaptığının ileri sürüldüğü videoyla gündeme gelmişti.
Sempatik tavırlarıyla ilgi odağı olan güzel oyuncu 37 yaşını İstanbul Boğazı’nda teknede gerçekleşen özel bir organizasyon kutlamayı tercih etti. Allen’ın eşi Erdal Kaya’nın güzel oyuncunun 37. yaş kutlaması için 2 milyon TL değerinde şık bir mücevher tercih ettiği iddia edildi.
Takvim’de yer alan habere göre, Yasemin Kay Allen için eşi ünlü bir mücevher markasından 2 milyon TL değerinde su yolu bileklik aldı.
Güzel oyuncu doğum gününden mutlu anları takipçileri ile paylaşmayı da ihmal etmedi. Allen’ın doğum günü için beyazlara bürünmesi dikkat çekti. Ünlü oyuncu kombinini gold detaylarla tamamladı.