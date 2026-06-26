Yasemin Kay Allen soluğu orada aldı! Önce deniz uçağı sonra jet-ski
Ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen, Bodrum’da tatil sezonunu adrenalin dolu anlarla açtı. Güne deniz uçağıyla başlayan oyuncu, ardından jet-ski’ye binerek tatilin keyfini çıkardı.
Ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen, yaz sezonunu Bodrum’da açtı. Güne hareketli başlayan Allen, tatil boyunca adrenalin dolu anlarıyla dikkat çekti.
Habertürk'ün haberine göre Yasemin Kay Allen, Bodrum Güllük’te konakladığı otelin plajında görüntülendi. Yazın keyfini deniz ve güneşle çıkaran oyuncu, gün boyunca oldukça enerjikti.
Allen, tatiline farklı bir başlangıç yaptı. Güne deniz uçağıyla yaptığı gezintiyle başlayan ünlü oyuncu, Bodrum’un eşsiz manzarasını havadan izledi.
Deniz uçağı deneyiminin ardından Yasemin Kay Allen, bu kez de jet-ski’ye bindi. Su üzerinde performans sergileyen oyuncu, hız ve adrenalin dolu anlar yaşadı.
Mavi renkli bikini tercih ettiği görülen Yasemin Kay Allen’ın tatil anları objektiflere yansıdı.
Allen’ın Bodrum tatili, adrenalin dolu aktiviteleriyle öne çıktı. Ünlü oyuncu, yaz sezonuna hareketli bir giriş yaptı.