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Halk TV Magazin Yasemin Kay Allen soluğu orada aldı! Önce deniz uçağı sonra jet-ski

Yasemin Kay Allen soluğu orada aldı! Önce deniz uçağı sonra jet-ski

Ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen, Bodrum’da tatil sezonunu adrenalin dolu anlarla açtı. Güne deniz uçağıyla başlayan oyuncu, ardından jet-ski’ye binerek tatilin keyfini çıkardı.

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Yasemin Kay Allen soluğu orada aldı! Önce deniz uçağı sonra jet-ski - Fotoğraf: 1
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Ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen, yaz sezonunu Bodrum’da açtı. Güne hareketli başlayan Allen, tatil boyunca adrenalin dolu anlarıyla dikkat çekti.

Yasemin Kay Allen soluğu orada aldı! Önce deniz uçağı sonra jet-ski - Fotoğraf: 2
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Habertürk'ün haberine göre Yasemin Kay Allen, Bodrum Güllük’te konakladığı otelin plajında görüntülendi. Yazın keyfini deniz ve güneşle çıkaran oyuncu, gün boyunca oldukça enerjikti.

Yasemin Kay Allen soluğu orada aldı! Önce deniz uçağı sonra jet-ski - Fotoğraf: 3
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Allen, tatiline farklı bir başlangıç yaptı. Güne deniz uçağıyla yaptığı gezintiyle başlayan ünlü oyuncu, Bodrum’un eşsiz manzarasını havadan izledi.

Yasemin Kay Allen soluğu orada aldı! Önce deniz uçağı sonra jet-ski - Fotoğraf: 4
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Deniz uçağı deneyiminin ardından Yasemin Kay Allen, bu kez de jet-ski’ye bindi. Su üzerinde performans sergileyen oyuncu, hız ve adrenalin dolu anlar yaşadı.

Yasemin Kay Allen soluğu orada aldı! Önce deniz uçağı sonra jet-ski - Fotoğraf: 5
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Mavi renkli bikini tercih ettiği görülen Yasemin Kay Allen’ın tatil anları objektiflere yansıdı.

Yasemin Kay Allen soluğu orada aldı! Önce deniz uçağı sonra jet-ski - Fotoğraf: 6
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Allen’ın Bodrum tatili, adrenalin dolu aktiviteleriyle öne çıktı. Ünlü oyuncu, yaz sezonuna hareketli bir giriş yaptı.

Oyuncu Bodrum Tatil
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