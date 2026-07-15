Yaprak Dökümü'nün Şevket'i yıllar sonra görüntülendi! Son hali gündem oldu
Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Yaprak Dökümü'nün Şevket'i Caner Kurtaran'ın son hali sosyal medyada gündem oldu.
Türk televizyon tarihinin unutulmaz dizileri arasında yer alan Yaprak Dökümü'nde canlandırdığı Şevket Tekin karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Caner Kurtaran uzun bir aranın ardından son haliyle yeniden gündeme geldi.
Yaprak Dökümü'ndeki başarılı performansıyla o dönem geniş bir hayran kitlesi kazanan Caner Kurtaran, son yıllarda ekranlarda sık yer almadı.
Özel hayatını göz önünde yaşamamayı tercih eden oyuncu, uzun süredir kameralardan uzak sakin bir yaşam sürüyordu.
Yıllar sonra Caner Kurtaran'ın güncel fotoğrafının paylaşılması kısa sürede büyük ilgi gördü. Yıllar içindeki değişimiyle dikkat çeken oyuncu, sosyal medyada gündem oldu.
Oyuncunun son halini gören birçok kişi şaşkınlığını yorumlara yansıttı. Paylaşıma, "Yıllar çok değiştirmiş", "Şevket'i tanımakta zorlandık" gibi çok sayıda yorum yapıldı.
Caner Kurtaran, son olarak Hudutsuz Sevda dizisinde Mecnun Binbaşı karakterine hayat vermişti.