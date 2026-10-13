Yamal ile birlikte İstanbul'a geldi: Uçaktan paylaştı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, sevgilisi ile birlikte İstanbul'a geldi. Yıldız futbolcunun sevgilisi uçaktan paylaşım yaptı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray ile karşılaşacak Barcelona, mücadele öncesinde dün İstanbul'a ulaştı. İspanyol ekibinin kafilesinde yer alan yıldız futbolcu Lamine Yamal da sosyal medya paylaşımıyla İstanbul'a geldiğini duyurdu.
Barcelona'nın 19 yaşındaki süperstarı Lamine Yamal, sosyal medya hesabından Türk bayrağının yer aldığı İstanbul manzaralı bir fotoğraf paylaştı.
Lamine Yamal'ın İstanbul seyahatinde yalnız olmadığı ortaya çıktı. Genç futbolcuya, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Ines Garcia da eşlik etti.
Çiftin birlikte yaptığı paylaşım sosyal medyada ilgi gördü. Ines Garcia uçaktan yaptığı paylaşımına "İstanbul'dayız" notunu ekledi.
Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında bugün Galatasaray'a konuk olacak. RAMS Park'ta oynanacak mücadele, bugün saat 22.00'de başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçlarında Galatasaray, deplasmanda Portekiz ekibi Sporting Lizbon'a 3-1 mağlup olurken, Barcelona ise turnuvanın ilk haftasında kendi evinde ağırladığı Hollanda temsilcisi Feyenoord'u 5-1'lik skorla farklı geçmişti.