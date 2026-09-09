Yahşi Cazibe’nin Simge’si yıllar sonra ortaya çıktı! Yeni imajıyla görenleri şaşırttı
Yahşi Cazibe’nin Simge’si Hande Katipoğlu, yıllar sonra yeniden ekranlara döndü. Sarı saçlarıyla özdeşleşen ünlü yeni imajı, görenleri şaşkına çevirdi.
Bir döneme damga vuran Yahşi Cazibe dizisinde Simge karakterine hayat veren Hande Katipoğlu, yıllar sonra yeniden ekran karşısına çıktı. “Mağdurum da mağdurum” sözleriyle hafızalara kazınan oyuncunun yeni imajı ise görenleri şaşırttı.
2010-2012 yılları arasında yayınlanan Yahşi Cazibe’de Hakan Yılmaz’ın canlandırdığı Kemal’in sevgilisi Simge’yi oynayan Hande Katipoğlu, dizideki performansıyla geniş bir izleyici kitlesinin hafızasında yer edindi.
Katipoğlu’nun canlandırdığı Simge karakteri, özellikle kendine özgü tavırları ve “Mağdurum da mağdurum” sözleriyle dizinin akılda kalan karakterlerinden biri oldu.
Yahşi Cazibe’nin ardından ünlü oyuncu; Pis Yedili, Paşa Gönlüm, Kalbim Ege’de Kaldı, N’olur Ayrılalım, Jet Sosyete ve Tutunamayanlar gibi yapımlarda rol aldı.
Bir süredir ekranlardan uzak kalan Hande Katipoğlu, Evlilik Güzeldir ile yeniden izleyici karşısına çıktı.
Dizinin kadrosunda Fikret Kuşkan, Hande Soral, İlayda Alişan, Seçkin Özdemir ve Yusuf Çim gibi isimler de yer alıyor.
Yahşi Cazibe döneminde sarı saçlarıyla tanınan oyuncu, yeni dizisinde bambaşka bir görünüm tercih etti. Katipoğlu, kısa kahverengi saçları ve sade tarzıyla kamera karşısına geçti.
Hande Katipoğlu’nun değişimi sosyal medyada da gündem oldu. Oyuncunun yeni halini görenler tanımakta zorlandı.