Usta oyuncunun cenazesi toprağa verildi: Akasya Durağı'ndan Doktorlar'a kadar...
Akasya Durağı'ndan Doktorlar'a uzanan onlarca yapımda rol alan 79 yaşındaki usta oyuncu İlhami Adsal, Çanakkale'de son yolculuğuna uğurlandı.
Çok sayıda yapımda rol alan usta oyuncu İlhami Adsal, 79 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’nde tedavi gören usta sanatçının vefatı, sanat camiasını ve sevenlerini derinden sarstı.
İstanbul'daki oyunculuk kariyerinin ardından hayatının son dönemini gözlerden uzak geçirmeyi tercih eden İlhami Adsal, eşiyle birlikte Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Suluca köyünde yaşıyordu.
Suluca köyünde, Adsal için dün cenaze töreni düzenlendi. Adsal'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, köy mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine ailesinin yanı sıra köy halkı katıldı.
Adsal, Akasya Durağı, Doktorlar, Kurtlar Vadisi Pusu, Arka Sokaklar, Börü ve Hatırla Sevgili gibi dizilerde hafızalara kazınmıştı.
79 yaşında yaşamını yitiren Adsal, son olarak Recep İvedik 7 filminde rol almıştı.
Kariyeri boyunca Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?, Romantik Komedi ve Gecenin Kanatları gibi sinema filmlerinde de kamera karşısına geçti.