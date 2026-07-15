Ünlü oyuncunun geride bıraktıkları şaşırttı! Milyonlarca dolarlık serveti ortaya çıktı

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Sam Neill'in en dikkat çeken yatırımlarından biri, geniş üzüm bağları ve kendi alkol üretim tesisiydi. Aynı zamanda Hollywood yıldızlarının isimlerini taşıyan hayvanların bulunduğu Redbank Çiftliğinin de sahibi olan Neill, yıllar önce verdiği bir röportajda bağ işletmenin kendisi için büyük bir tutku olduğunu söylemişti.