Ünlü oyuncunun geride bıraktıkları şaşırttı! Milyonlarca dolarlık serveti ortaya çıktı
Dünyaca ünlü oyuncu Sam Neill'in vefatının ardından geride bıraktığı servetin ayrıntıları belli oldu. Milyonlarca dolarlık mirasın dört çocuğu arasında paylaşılacağı öğrenildi.
'Jurassic Park' filminde canlandırdığı Dr. Alan Grant karakteriyle sinema tarihine adını yazdıran Yeni Zelandalı oyuncu Sam Neill'in vefatının ardından geride bıraktığı miras gündem oldu.
78 yaşında Avustralya'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Sam Neill'in yaklaşık 25 ila 28 milyon dolar arasında olduğu tahmin edilen bir servete sahip olduğu öğrenildi. Oyuncunun yalnızca sinema kariyerinden değil, yıllar içinde yaptığı yatırımlardan da önemli gelir elde ettiği belirtildi.
Sam Neill'in en dikkat çeken yatırımlarından biri, geniş üzüm bağları ve kendi alkol üretim tesisiydi. Aynı zamanda Hollywood yıldızlarının isimlerini taşıyan hayvanların bulunduğu Redbank Çiftliğinin de sahibi olan Neill, yıllar önce verdiği bir röportajda bağ işletmenin kendisi için büyük bir tutku olduğunu söylemişti.
Yeni Zelanda'nın Wellington kentinde evi bulunan Sam Neill, 2020 yılında Avustralya'nın Sidney şehrindeki dört yatak odalı malikanesini yaklaşık 3,6 milyon dolara satmıştı. Ünlü oyuncu bu evi, 1996 yılında dönemin eşi Noriko Watanabe ile birlikte 839 bin dolara satın almıştı.
Onlarca yıla yayılan kariyerinde 100'den fazla film ve televizyon yapımında rol alan Sam Neill'in biri evlatlık olmak üzere dört çocuğu bulunuyor.
Usta oyuncunun milyonlarca dolarlık serveti, gayrimenkulleri ve yatırımlarının çocukları arasında paylaştırılacağı öğrenildi.