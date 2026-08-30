Ünlü isimler 30 Ağustos’u böyle kutladı!

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İlkin Aydın: Bugün özgürce aldığımız her nefeste, bu topraklar uğruna mücadele eden kahramanların izi var. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu vatanı bize emanet eden tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum.

Çünkü bazı zaferler tarihte kalmaz; bir milletin karakterine dönüşür. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.