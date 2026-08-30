Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Magazin Ünlü isimler 30 Ağustos’u böyle kutladı!

Ünlü isimler 30 Ağustos’u böyle kutladı!

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104’üncü yıl dönümünü ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kutladı. İşte ünlülerin 30 Ağustos mesajları...

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Son Güncelleme:
Ünlü isimler 30 Ağustos’u böyle kutladı! - Fotoğraf: 1
1 7

Oktay Kaynarca: Zafer Bayramı'mız kutlu olsun

Ünlü isimler 30 Ağustos’u böyle kutladı! - Fotoğraf: 2
2 7

İlkin Aydın: Bugün özgürce aldığımız her nefeste, bu topraklar uğruna mücadele eden kahramanların izi var. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu vatanı bize emanet eden tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum.
Çünkü bazı zaferler tarihte kalmaz; bir milletin karakterine dönüşür. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.

Ünlü isimler 30 Ağustos’u böyle kutladı! - Fotoğraf: 3
3 7

Nebahat Çehre: 30 Ağustos... Bir komutanın dehası ve milletin iradesiyle yazılan destandır. Zaferdir, gururdur, Cumhuriyet’in müjdesidir.

Ünlü isimler 30 Ağustos’u böyle kutladı! - Fotoğraf: 4
4 7

Murat Dalkılıç: Uğruna yüzbinleri şehit veren bu topraklar, bugün yüce fedakarlıklarla, çabayla, zekayla ve adanmışlıkla kazanılan zaferini unutmaz! Zaferlerini her gün daha da ileriye giderek kutlamalı... Kutlu olsun!

Ünlü isimler 30 Ağustos’u böyle kutladı! - Fotoğraf: 5
5 7

Bergüzar Korel: Bir milletin bağımsızlığa olan inancının en güzel hatırası. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.

Ünlü isimler 30 Ağustos’u böyle kutladı! - Fotoğraf: 6
6 7

Türkan Şoray

Ünlü isimler 30 Ağustos’u böyle kutladı! - Fotoğraf: 7
7 7

Aras Bulut İynemli

30 Ağustos Sosyal Medya
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro