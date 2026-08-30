Ünlü isimler 30 Ağustos’u böyle kutladı!
30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104’üncü yıl dönümünü ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kutladı. İşte ünlülerin 30 Ağustos mesajları...
Oktay Kaynarca: Zafer Bayramı'mız kutlu olsun
İlkin Aydın: Bugün özgürce aldığımız her nefeste, bu topraklar uğruna mücadele eden kahramanların izi var. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu vatanı bize emanet eden tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum.
Çünkü bazı zaferler tarihte kalmaz; bir milletin karakterine dönüşür. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.
Nebahat Çehre: 30 Ağustos... Bir komutanın dehası ve milletin iradesiyle yazılan destandır. Zaferdir, gururdur, Cumhuriyet’in müjdesidir.
Murat Dalkılıç: Uğruna yüzbinleri şehit veren bu topraklar, bugün yüce fedakarlıklarla, çabayla, zekayla ve adanmışlıkla kazanılan zaferini unutmaz! Zaferlerini her gün daha da ileriye giderek kutlamalı... Kutlu olsun!
Bergüzar Korel: Bir milletin bağımsızlığa olan inancının en güzel hatırası. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.
Türkan Şoray
Aras Bulut İynemli