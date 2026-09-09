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Halk TV Magazin Türkiye’de yazın en çok dinlenen şarkısı belli oldu: İşte ilk 10!

Türkiye’de yazın en çok dinlenen şarkısı belli oldu: İşte ilk 10!

Türkiye’de 2026 yazının en çok dinlenen 10 şarkısı açıklandı. Listede birçok farklı tarz öne çıkarken, bazı sanatçıların birden fazla şarkıyla yer alması dikkat çekti. Zirvedeki şarkı da belli oldu. İşte ilk 10...

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Türkiye’de yazın en çok dinlenen şarkısı belli oldu: İşte ilk 10! - Fotoğraf: 1
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Spotify, Türkiye’de 2026 yazında en çok dinlenen şarkıları açıkladı. Listede dikkat çeken isimler yer alırken, bazı sanatçıların birden fazla şarkıyla ilk 10’a girmesi dikkat çekti. İşte yazın en çok dinlenen 10 şarkısı...

Türkiye’de yazın en çok dinlenen şarkısı belli oldu: İşte ilk 10! - Fotoğraf: 2
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Listenin 10. sırasında Serkan Nişancı’nın “Eller Üzer” adlı şarkısı yer aldı. Şarkı, yaz boyunca Spotify kullanıcılarının en çok tercih ettiği parçalar arasında kendisine yer buldu.

Türkiye’de yazın en çok dinlenen şarkısı belli oldu: İşte ilk 10! - Fotoğraf: 3
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Listenin dokuzuncu basamağında Elif Buse Doğan’ın “Yangın Yeri” şarkısı bulunuyor. Doğan, yazın en çok dinlenen 10 şarkısı arasına giren isimlerden biri oldu.

Türkiye’de yazın en çok dinlenen şarkısı belli oldu: İşte ilk 10! - Fotoğraf: 4
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BLOK3, “Kırgınım” ile listenin sekizinci sırasında yer aldı. Rapçi, yaz listesine birden fazla şarkıyla damga vuran isimlerden biri oldu.

Türkiye’de yazın en çok dinlenen şarkısı belli oldu: İşte ilk 10! - Fotoğraf: 5
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Hadise’nin “Ara Beni” adlı şarkısı yedinci sıraya yerleşti. Şarkıcı, yaz aylarında Spotify’ın Türkiye listesinin üst sıralarında yer alan isimlerden biri oldu.

Türkiye’de yazın en çok dinlenen şarkısı belli oldu: İşte ilk 10! - Fotoğraf: 6
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Manifest’in “Daha İyi” şarkısı listenin altıncı sırasında kendine yer buldu. Grup, yazın en çok dinlenen 10 şarkısı arasına birden fazla parçayla girmeyi başardı.

Türkiye’de yazın en çok dinlenen şarkısı belli oldu: İşte ilk 10! - Fotoğraf: 7
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Listenin beşinci sırasında BLOK3 ve Poizi’nin birlikte seslendirdiği “Çok Güzel Gülüyorsun” şarkısı bulunuyor.

Türkiye’de yazın en çok dinlenen şarkısı belli oldu: İşte ilk 10! - Fotoğraf: 8
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BLOK3’ün “Kayıp Kalp” şarkısı ise dördüncü sıraya yerleşerek yazın öne çıkan isimlerinden biri oldu.

Türkiye’de yazın en çok dinlenen şarkısı belli oldu: İşte ilk 10! - Fotoğraf: 9
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Zirveye doğru ilerlerken üçüncü sırada Manifest’in “Toz Pembe” şarkısı bulunuyor.

Türkiye’de yazın en çok dinlenen şarkısı belli oldu: İşte ilk 10! - Fotoğraf: 10
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Listenin ikinci sırasında BLOK3’ün “Sebebi Yar” adlı şarkısı yer aldı. Yaz boyunca büyük ilgi gören parça, zirvenin hemen altında kaldı.

Türkiye’de yazın en çok dinlenen şarkısı belli oldu: İşte ilk 10! - Fotoğraf: 11
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Ve yazın Türkiye’de en çok dinlenen şarkısı belli oldu!

Ajda Pekkan ve Manifest’in birlikte seslendirdiği “Hileli”, Spotify’ın Türkiye’de 2026 yazına ait en çok dinlenen şarkılar listesinin zirvesine yerleşti.

Böylece Türkiye’de 2026 yazının şampiyonu, Ajda Pekkan ve Manifest imzalı “Hileli” oldu.

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