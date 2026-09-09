Halk TV Magazin Türkiye’de yazın en çok dinlenen şarkısı belli oldu: İşte ilk 10!

Türkiye’de yazın en çok dinlenen şarkısı belli oldu: İşte ilk 10! Türkiye’de 2026 yazının en çok dinlenen 10 şarkısı açıklandı. Listede birçok farklı tarz öne çıkarken, bazı sanatçıların birden fazla şarkıyla yer alması dikkat çekti. Zirvedeki şarkı da belli oldu. İşte ilk 10...

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