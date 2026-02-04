Türk televizyonlarına damga vuran ünlü ressamın tablosu rekor fiyata satıldı

Türk televizyonlarına damga vuran ünlü ressamın tablosu rekor fiyata satıldı
Yayınlanma:
Türk televizyonlarına damga vuran ünlü ressam Bob Ross'un, televizyon çekimleri sırasında yaptığı üç tablo açık artırmada rekor fiyata satıldı.

Televizyon tarihinin en sevilen figürlerinden biri olan ve 'Resim Sevinci' programıyla milyonlarca kişiye ulaşan ABD'li ressam Bob Ross'un, televizyon ekranlarında canlı yayında resmettiği üç tablosu, bir müzayedede toplam 1 milyon 270 bin dolara satıldı.

turk-televizyonlarina-damga-vuran-unlu-ressamin-tablosu-rekor-fiyata-satildi-3.webp

Amy Winehouse'un pabuçları Ankara'dan çıktıAmy Winehouse'un pabuçları Ankara'dan çıktı

Toplamda 1 milyon 270 bin dolara satılan tabloların geliri, Bob Ross’un programlarının yayınlandığı ve gelişimine büyük katkı sağladığı kamu medya kuruluşlarına aktarıldı. Bu bağış, kamu yayıncılığının finansal sürdürülebilirliği açısından kritik bir destek olarak nitelendirildi.

MİLYONLARIN GÖZÜ ÖNÜNDE YAPTI

Satışa sunulan tabloları diğerlerinden ayıran en önemli özellik, Ross'un bu eserleri program çekimleri sırasında, milyonlarca izleyicinin gözü önünde yapmış olması. Koleksiyonerler, sanatçının imzasını taşıyan bu parçaların sadece birer sanat eseri değil, aynı zamanda televizyon tarihinin birer parçası olduğunu vurguladı.

turk-televizyonlarina-damga-vuran-unlu-ressamin-tablosu-rekor-fiyata-satildi-1.webp

4 Temmuz 1995 tarihinde hayatını kaybeden Bob Ross, 1983-1994 yılları arasında yayınlanan The Joy of Painting (Resim Sevinci) adlı televizyon programı ile Türkiye'de de geniş kitlelerce tanınmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Meteoroloji tarih vererek uyardı: Yeni yağış dalgası geliyor
Meteoroloji tarih vererek uyardı: Yeni yağış dalgası geliyor
TFF'den beklenen Skriniar kararı geldi
Emekli promosyon yarışı iyice kızıştı: Bankalar teker teker açıkladı
Bankalar teker teker tutarları açıkladı
Emekli promosyon yarışı iyice kızıştı
2 dev AVM satıldı: 350 milyon euroluk ödeme peşin yapıldı
2 dev AVM satıldı
350 milyon euroluk ödeme peşin yapıldı
Yemekten sonra yürüyüş mü aç karnına koşmak mı?
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı geçip nasıl şampiyon olacağını açıkladı
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
AKP emekliye refah payı için "Gabar'ı bekleyin" dedi
Milyarder Rus Türk vatandaşı olunca mallarına el konuldu: Dev havalimanı yarı fiyatına en yakın rakibine satıldı
Magazin
Serenad Bağcan telefonu açtı: 5 milyon TL kaptırdı
Serenad Bağcan telefonu açtı: 5 milyon TL kaptırdı
Tarkan kapanışı Orhan Gencebay ile yapacak
Tarkan kapanışı Orhan Gencebay ile yapacak