Türk televizyonlarına damga vuran ünlü ressamın tablosu rekor fiyata satıldı

Televizyon tarihinin en sevilen figürlerinden biri olan ve 'Resim Sevinci' programıyla milyonlarca kişiye ulaşan ABD'li ressam Bob Ross'un, televizyon ekranlarında canlı yayında resmettiği üç tablosu, bir müzayedede toplam 1 milyon 270 bin dolara satıldı.

Toplamda 1 milyon 270 bin dolara satılan tabloların geliri, Bob Ross’un programlarının yayınlandığı ve gelişimine büyük katkı sağladığı kamu medya kuruluşlarına aktarıldı. Bu bağış, kamu yayıncılığının finansal sürdürülebilirliği açısından kritik bir destek olarak nitelendirildi.

MİLYONLARIN GÖZÜ ÖNÜNDE YAPTI

Satışa sunulan tabloları diğerlerinden ayıran en önemli özellik, Ross'un bu eserleri program çekimleri sırasında, milyonlarca izleyicinin gözü önünde yapmış olması. Koleksiyonerler, sanatçının imzasını taşıyan bu parçaların sadece birer sanat eseri değil, aynı zamanda televizyon tarihinin birer parçası olduğunu vurguladı.

4 Temmuz 1995 tarihinde hayatını kaybeden Bob Ross, 1983-1994 yılları arasında yayınlanan The Joy of Painting (Resim Sevinci) adlı televizyon programı ile Türkiye'de de geniş kitlelerce tanınmıştı.