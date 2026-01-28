Amy Winehouse'un pabuçları Ankara'dan çıktı

2011'de 27 yaşında hayatını kaybeden dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Amy Winehouse'un, üzerinde kan izleri bulunan bale pabuçlarının nerede olduğu ortaya çıktı.

Winehouse'un kişisel eşyalarının izinsiz satıldığı iddiasıyla açılan dava dosyasında yer alan ikonik pabuçlarının, Los Angeles'ta düzenlenen müzayedede 3 bin 900 dolara Ankaralı koleksiyoner Özgür Çift tarafından satın alındığı ve müzayedenin ardından 2007'de magazin basınına konu olan bazı görüntülerde giyilen çift olduğu öğrenildi.

Durumun ortaya çıkmasının ardından, uluslararası koleksiyonerlerden Özgür Çift'e yarım milyon sterline varan teklifler gelmeye başladı.

Çift'in koleksiyonunda, Winehouse tarafından 2008 Brit Awards'ta giyilen kırmızı ekoseli korse, bilinen ilk imzasını taşıyan oto portre el çizimi ve sahnede kullandığı ana mikrofonu da dahil olmak üzere 100'ün üzerinde özel eşya bulunuyor.

KANLI PABUÇLARIN HİKAYESİ ORTAYA ÇIKTI

Bale pabuçlarının hikayesinin satın aldıktan sonra yapılan araştırmalarla netleştiğini belirten Çift, şu ifadeleri kullandı:

"Amy Winehouse'un yaklaşık 9 yıl gibi kısa süren profesyonel kariyeri boyunca birden fazla bale pabucuna sahip olduğu, bu pabuçları günlük hayatında ve sahne performanslarında sıkça kullandığı, ayrıca sanatçıya ait bazı bale pabuçlarının geçmişte ailesi tarafından vakıf yararına resmi olarak satıldığı biliniyor.

Ben de ilk etapta bu pabuçları, o örneklerden biri olarak değerlendirdim. Ancak bu çifti diğerlerinden ayıran temel fark, belirgin yıpranmışlık düzeyi ve üzerindeki kurumuş kahverengi lekelerin yoğunluğuydu."

"ELİMİZDEKİ PARÇAYLA BİREBİR ÖRTÜŞTÜĞÜNÜ SAPTADIM"

Magazin ve paparazi fotoğraflarıyla video kayıtlarını tek tek incelediğini belirterek, şöyle dedi:

"Bu inceleme sırasında 2007 yılında eşi Blake Fielder-Civil ile yaşadığı tartışmanın ardından Londra'da bir otel çıkışında objektiflere yansıyan ve dünya basınında geniş yankı uyandıran meşhur karelerdeki pabuçların elimizdeki parçayla birebir örtüştüğünü saptadım. Söz konusu görüntüler, Winehouse'un uzun süre dünya gündeminde kalmasına neden oldu, o dönem kamuoyunda derin tartışmalara yol açtı. Bu eşleşmeyle parçanın taşıdığı anlam ve tarihsel değer bambaşka bir boyuta taşındı."

730 BİN STERLİNLİK DAVA KAPSAMINDA

Çift, Amy Winehouse'un vefatının ardından babası ve mirasının yöneticisi Mitch Winehouse'un, sanatçının bazı kişisel eşyalarının izinsiz şekilde satılarak haksız kazanç sağlandığı iddiasıyla yakın dostları Naomi Parry ve Catriona Gourlay'e 730 bin sterlinlik dava açtığını belirterek, bu bale pabuçlarının da dava kapsamında yer aldığını söyledi.

"ÇOK YÜKSEK MEBLAĞLARDA TEKLİFLER ALIYORUM"

Dava sürecinin yeniden gündeme gelmesiyle pabuçlara ilginin arttığını belirten Çift, sözlerine şöyle devam etti: