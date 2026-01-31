Toşko (Mazlum Aktürk) kimdir? Neden tutuklandı?

TOŞKO (Mazlum Aktürk) KİMDİR?

Toşko, gerçek adı Mazlum Aktürk olan; sosyal medyada özellikle X’teki paylaşımlarıyla tanınan bir internet fenomenidir.

TOŞKO’NUN GERÇEK ADI NEDİR?

Toşko’nun gerçek adı Mazlum Aktürk'tür.

TOŞKO (Mazlum Aktürk) KAÇ YAŞINDA?

Toşko 17 Haziran 1994 doğumludur 31 Ocak 2026 itibarıyla 31 yaşındadır.

TOŞKO NERELİ?

IMDb’de doğum yeri İstanbul, Türkiye olarak geçiyor.

TOŞKO NASIL ÜNLÜ OLDU?

Toşko , sosyal medyada özellikle X (Twitter) üzerinden @toskofacts hesabıyla mizah ve gündelik hayata dair kısa, hızlı tüketilen paylaşımlarıyla öne çıktı; zamanla farklı platformlarda görünürlüğü artarak fenomenleşti.

TOŞKO OYUNCU MU, NEREDEN TANINIYOR?

Aslen internet fenomeni olan Toşko, Cumali Ceber 2 (2018) filminde oynamıştır.

TOŞKO’NUN MENAJERİ KİM?

Toşko'nun şahsi menajeri bilinmemekle birlikte, kendisi dijital pazarlama ajansı Crew Media ile çalışmaktadır.

TOŞKO NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

31 Ocak 2026’da İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, aralarında Mazlum Aktürk’ün de bulunduğu bazı isimler hakkında gözaltı işlemi yapıldığı bildirildi. Suçlamalar arasında “uyuşturucu/uyarıcı madde imal ve ticareti”, “kullanılmasını kolaylaştırma” ve “kullanmak amacıyla satın almak/kabul etmek/bulundurmak ya da kullanmak” yer alıyor.

Hasan Can Kaya, Reynmen, Çakal ve Berkcan Güven gözaltına alındı: Enes Batur ile Kendine Müzisyen'e yakalama kararı