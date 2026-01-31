Toşko (Mazlum Aktürk) kimdir? Neden tutuklandı?

Toşko (Mazlum Aktürk) kimdir? Neden tutuklandı?
Yayınlanma:
Sosyal medyada “Toşko” lakabıyla tanınan Mazlum Aktürk, özellikle X’te (Twitter) yaptığı mizahi paylaşımlarla geniş kitlelere ulaştı; oyunculuk tarafında ise Cumali Ceber 2 kadrosunda yer aldı. 31 Ocak 2026’da, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında da yer aldı.

TOŞKO (Mazlum Aktürk) KİMDİR?

Toşko, gerçek adı Mazlum Aktürk olan; sosyal medyada özellikle X’teki paylaşımlarıyla tanınan bir internet fenomenidir.

TOŞKO’NUN GERÇEK ADI NEDİR?

Toşko’nun gerçek adı Mazlum Aktürk'tür.

TOŞKO (Mazlum Aktürk) KAÇ YAŞINDA?

Toşko 17 Haziran 1994 doğumludur 31 Ocak 2026 itibarıyla 31 yaşındadır.

TOŞKO NERELİ?

IMDb’de doğum yeri İstanbul, Türkiye olarak geçiyor.

TOŞKO NASIL ÜNLÜ OLDU?

Toşko , sosyal medyada özellikle X (Twitter) üzerinden @toskofacts hesabıyla mizah ve gündelik hayata dair kısa, hızlı tüketilen paylaşımlarıyla öne çıktı; zamanla farklı platformlarda görünürlüğü artarak fenomenleşti.

TOŞKO OYUNCU MU, NEREDEN TANINIYOR?

Aslen internet fenomeni olan Toşko, Cumali Ceber 2 (2018) filminde oynamıştır.

TOŞKO’NUN MENAJERİ KİM?

Toşko'nun şahsi menajeri bilinmemekle birlikte, kendisi dijital pazarlama ajansı Crew Media ile çalışmaktadır.

TOŞKO NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

31 Ocak 2026’da İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, aralarında Mazlum Aktürk’ün de bulunduğu bazı isimler hakkında gözaltı işlemi yapıldığı bildirildi. Suçlamalar arasında “uyuşturucu/uyarıcı madde imal ve ticareti”, “kullanılmasını kolaylaştırma” ve “kullanmak amacıyla satın almak/kabul etmek/bulundurmak ya da kullanmak” yer alıyor.

Hasan Can Kaya, Reynmen, Çakal ve Berkcan Güven gözaltına alındı: Enes Batur ile Kendine Müzisyen'e yakalama kararıHasan Can Kaya, Reynmen, Çakal ve Berkcan Güven gözaltına alındı: Enes Batur ile Kendine Müzisyen'e yakalama kararı

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
Konut fiyat artışında 3 il megakentleri yıktı geçti
Neden günde bir elma? Bunun için çok geçerli nedenler var!
Sivas Türkiye birincisi oldu
Sivas Türkiye birincisi oldu
Modada altın çağı başlıyor! 2026’da tuttuğunuz altın olsun... Parlama sırası sizde
Kar yağışını bilen isim tüm tahminleri değiştiren olayı açıkladı: Meteoroloji öyle bir harita paylaştı ki...
SGK ve vergi borçlarıyla boğulan esnaf yapılandırma bekliyor! Ne zaman çıkacak?
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor! 45 yıllık sırrını açıkladı
45 yıllık sırrını açıkladı!
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor
Magazin
Evde Tek Başına'nın yıldızı hayatını kaybetti
Evde Tek Başına'nın yıldızı hayatını kaybetti
Son Dakika | Fatih Ürek hayatını kaybetti
Son Dakika | Fatih Ürek hayatını kaybetti
Son dakika | Fenomen Mika Raun gözaltına alındı
Son dakika | Fenomen Mika Raun gözaltına alındı