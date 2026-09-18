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Halk TV Magazin Tolgahan Sayışman yıllar sonra setlere dönüyor! Yeni dizisi belli oldu

Tolgahan Sayışman yıllar sonra setlere dönüyor! Yeni dizisi belli oldu

Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman, üç yıl sonra setlere yeni bir diziyle dönmeye hazırlanıyor. Sayışman'ın yeni projesi ve canlandıracağı karakter belli oldu.

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Tolgahan Sayışman yıllar sonra setlere dönüyor! Yeni dizisi belli oldu - Fotoğraf: 1
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Oyunculuğunun yanı sıra yapımcılık çalışmalarıyla da adından söz ettiren Tolgahan Sayışman, yeni bir dizi projesiyle üç yıl sonra setlere dönüyor. Sayışman'ın dönüş yapacağı yapım için hazırlıklar başladı.

Tolgahan Sayışman yıllar sonra setlere dönüyor! Yeni dizisi belli oldu - Fotoğraf: 2
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ARC Film imzalı 10 bölümlük yeni dizi, dijital platform Tod'da izleyiciyle buluşacak. Projenin yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli otururken senaryoyu Aslı Zengin ve Banu Zeytin Tak kaleme alıyor.

Tolgahan Sayışman yıllar sonra setlere dönüyor! Yeni dizisi belli oldu - Fotoğraf: 3
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre, cast görüşmelerinin devam ettiği dizinin başrolünde Tolgahan Sayışman yer alacak. Oyuncu, yapımda "Uygar Soykan" isimli inşaat mühendisine hayat verecek.

Tolgahan Sayışman yıllar sonra setlere dönüyor! Yeni dizisi belli oldu - Fotoğraf: 4
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Evli ve çocuklu bir adam olan Uygar'ın hayatı, bir iş gezisinde tanıştığı Deniz'le karşılaşmasının ardından tamamen değişecek. Bu tanışmanın karakterin hayatında nasıl bir kırılma yaratacağı dizinin merak edilen noktaları arasında yer alıyor.

Tolgahan Sayışman yıllar sonra setlere dönüyor! Yeni dizisi belli oldu - Fotoğraf: 5
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Tolgahan Sayışman'ın başrolünde yer alacağı dizinin adı "Ölüm Bizi Ayırana Dek" olarak açıklandı.

Tolgahan Sayışman yıllar sonra setlere dönüyor! Yeni dizisi belli oldu - Fotoğraf: 6
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"Ölüm Bizi Ayırana Dek" dizisinin ekim ayında İstanbul'da sete çıkması planlanıyor. Hazırlıkları devam eden projede cast görüşmeleri de sürüyor.

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