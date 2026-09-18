Tolgahan Sayışman yıllar sonra setlere dönüyor! Yeni dizisi belli oldu

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Evli ve çocuklu bir adam olan Uygar'ın hayatı, bir iş gezisinde tanıştığı Deniz'le karşılaşmasının ardından tamamen değişecek. Bu tanışmanın karakterin hayatında nasıl bir kırılma yaratacağı dizinin merak edilen noktaları arasında yer alıyor.