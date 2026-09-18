Tolgahan Sayışman yıllar sonra setlere dönüyor! Yeni dizisi belli oldu
Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman, üç yıl sonra setlere yeni bir diziyle dönmeye hazırlanıyor. Sayışman'ın yeni projesi ve canlandıracağı karakter belli oldu.
Oyunculuğunun yanı sıra yapımcılık çalışmalarıyla da adından söz ettiren Tolgahan Sayışman, yeni bir dizi projesiyle üç yıl sonra setlere dönüyor. Sayışman'ın dönüş yapacağı yapım için hazırlıklar başladı.
ARC Film imzalı 10 bölümlük yeni dizi, dijital platform Tod'da izleyiciyle buluşacak. Projenin yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli otururken senaryoyu Aslı Zengin ve Banu Zeytin Tak kaleme alıyor.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, cast görüşmelerinin devam ettiği dizinin başrolünde Tolgahan Sayışman yer alacak. Oyuncu, yapımda "Uygar Soykan" isimli inşaat mühendisine hayat verecek.
Evli ve çocuklu bir adam olan Uygar'ın hayatı, bir iş gezisinde tanıştığı Deniz'le karşılaşmasının ardından tamamen değişecek. Bu tanışmanın karakterin hayatında nasıl bir kırılma yaratacağı dizinin merak edilen noktaları arasında yer alıyor.
Tolgahan Sayışman'ın başrolünde yer alacağı dizinin adı "Ölüm Bizi Ayırana Dek" olarak açıklandı.
"Ölüm Bizi Ayırana Dek" dizisinin ekim ayında İstanbul'da sete çıkması planlanıyor. Hazırlıkları devam eden projede cast görüşmeleri de sürüyor.