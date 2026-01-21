Taylor Swift, dijital müzik tarihine bir rekor daha ekledi

Yayınlanma:
Dünyaca ünlü pop yıldızı Taylor Swift, dijital müzik tarihinde yeni bir rekora imza attı. Swift, Spotify tarihinde beş albümü 10 milyar dinlenmeyi aşan ilk sanatçı oldu.

Dünyaca ünlü pop şarkıcısı Taylor Swift, dijital müzik tarihine adını altın harflerle yazdırmaya devam ediyor. Swift, Spotify tarihinde beş albümü 10 milyar dinlenmeyi aşan ilk sanatçı oldu.

Chartdata'nın haberine göre, bu başarı, '1989' albümünü Swift’in diğer popüler albümleri olan 'Lover' (13,9 milyar dinlenme), 'Midnights' (11,7 milyar), 'folklore' (11,2 milyar) ve 'reputation' (10,5 milyar) ile yan yana getirdi.

Swift’i, üç albümü 10 milyar sınırını geçen The Weeknd takip etti. Billie Eilish ve Dua Lipa, birden fazla projesiyle 10 milyar dinlenme barajını geçen diğer kadın sanatçılar arasına girdi.

MÜZİK LİSTELERİNDE UZUN SÜREDİR ZİRVEDE

Farklı dönemlerde yayımlanan albümleriyle küresel ölçekte büyük ilgi gören sanatçı, platformdaki varlığını bir kez daha kanıtladı. Müzik listelerinde uzun süredir zirvede yer alan Swift, başarı grafiğini istikrarlı şekilde sürdürüyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

