Taşacak Bu Deniz’in yıldızı Zeynep Atılgan’a fizik ödülü!

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Ünlü oyuncu, fizik ile sanatın ilk bakışta birbirinden uzak alanlar gibi görünmesine rağmen ortak bir noktada buluştuklarını ifade etti.

Atılgan, “Fizik ve sanat ne kadar ayrı gözüküyor olsa da, ne kadar uzak gözüküyor olsa da aslında ikisinin de temelinde aynı anlam var: merak. Biri insanı merak ediyor, biri evreni” ifadelerini kullandı.