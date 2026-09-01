Taşacak Bu Deniz’in yıldızı Zeynep Atılgan’a fizik ödülü!
“Taşacak Bu Deniz” dizisinin ünlü oyuncusu Zeynep Atılgan, aldığı ödülle gündeme geldi. Atılgan, Türk Fizik Derneği tarafından verilen özel bir ödülün sahibi oldu.
“Taşacak Bu Deniz” dizisinde Fadime karakterine hayat veren Zeynep Atılgan, oyunculuk kariyerinin yanı sıra eğitim hayatını da sürdürüyor. 24 yaşındaki genç oyuncu, bu kez ekran performansından farklı bir başarıyla adından söz ettirdi.
Türk Fizik Derneği, İngilizce Fizik Bölümü’nde eğitim gören Zeynep Atılgan’ı “2026 Yılı Sanatçı Özel Onur Ödülü”ne layık gördü. Atılgan, ödülünü Türk Fizik Derneği’nin düzenlediği 42. Uluslararası Fizik Kongresi kapsamında aldı.
Ödülünü alan Zeynep Atılgan, yaşadığı mutluluğu dile getirdi. Aynı zamanda fizik öğrencisi olduğunu vurgulayan oyuncu, bu nedenle ödülün kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını söyledi.
Ünlü oyuncu, fizik ile sanatın ilk bakışta birbirinden uzak alanlar gibi görünmesine rağmen ortak bir noktada buluştuklarını ifade etti.
Atılgan, “Fizik ve sanat ne kadar ayrı gözüküyor olsa da, ne kadar uzak gözüküyor olsa da aslında ikisinin de temelinde aynı anlam var: merak. Biri insanı merak ediyor, biri evreni” ifadelerini kullandı.
Aldığı ödülün kendisi için iki farklı dünyayı bir araya getirdiğini belirten Atılgan, sözlerini teşekkür ederek tamamladı.
Genç oyuncu, “Ben de bu ödülü alırken özellikle bu ikisinin birleşiminden, ayrılmazlığından dolayı çok büyük bir heyecan duydum. Çünkü hayatımda iki farklı dünyayı aynı yerdeymiş gibi hissettirebildiği için bana. O yüzden çok teşekkür ederim” dedi.