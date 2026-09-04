Taşacak Bu Deniz'in yıldızı Burak Yörük ve şarkıcı Tuana Yılmaz evlendi

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Ekranların sevilen yapımlarından "Taşacak Bu Deniz" dizisinde Oruç karakterini canlandıran Burak Yörük’ün bu mutlu gününe sanat ve televizyon dünyasından çok sayıda tanınmış isim katıldı. Yörük’ü Taşacak Bu Deniz dizisindeki rol arkadaşı Aytek Şayan ve oyuncu dostları da yalnız bırakmadı.