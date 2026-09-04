Taşacak Bu Deniz'in yıldızı Burak Yörük ve şarkıcı Tuana Yılmaz evlendi
Uzun süredir birlikte olan oyuncu Burak Yörük ile şarkıcı Tuana Yılmaz, hayatlarını birleştirdi. Çift, aileleri ve yakın dostlarının katıldığı görkemli bir törenle nikah masasına oturdu.
Taşacak Bu Deniz dizisinde Oruç karakterini canlandıran Burak Yörük ile şarkıcı Tuana Yılmaz’ın düğününden ilk kareler sosyal medyada paylaşıldı.
Çiftin düğün töreninde çekilen ve mutluluklarının gözler önüne serildiği fotoğraflar kısa sürede sosyal medyaya düştü. Paylaşılan kareler takipçiler tarafından yoğun ilgi görürken, hayranları genç çifte binlerce tebrik ve mutluluk mesajı yağdırdı.
Çift, mutluluklarını takipçileriyle paylaşırken gönderilerine “The Yörüks” notunu düştü.
Ekranların sevilen yapımlarından "Taşacak Bu Deniz" dizisinde Oruç karakterini canlandıran Burak Yörük’ün bu mutlu gününe sanat ve televizyon dünyasından çok sayıda tanınmış isim katıldı. Yörük’ü Taşacak Bu Deniz dizisindeki rol arkadaşı Aytek Şayan ve oyuncu dostları da yalnız bırakmadı.
Tuana Yılmaz'ın duvağında sevilen parçasındaki sözler nakış olarak işlendi:
"Bir sana yazıldı tüm cümlelerim"
Gecede Tuana Yılmaz’ın tercih ettiği sade ve kalın askılı beyaz gelinlik ise sosyal medya kullanıcılarından tam not aldı.
Çift evlenme kararını 2024 yılında almış, Mayıs ayında düğünü yurt dışında yapacaklarını duyurmuşlardı.