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Halk TV Magazin Taşacak Bu Deniz'in yıldızı Burak Yörük ve şarkıcı Tuana Yılmaz evlendi

Taşacak Bu Deniz'in yıldızı Burak Yörük ve şarkıcı Tuana Yılmaz evlendi

Uzun süredir birlikte olan oyuncu Burak Yörük ile şarkıcı Tuana Yılmaz, hayatlarını birleştirdi. Çift, aileleri ve yakın dostlarının katıldığı görkemli bir törenle nikah masasına oturdu.

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Taşacak Bu Deniz'in yıldızı Burak Yörük ve şarkıcı Tuana Yılmaz evlendi - Fotoğraf: 1
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Taşacak Bu Deniz dizisinde Oruç karakterini canlandıran Burak Yörük ile şarkıcı Tuana Yılmaz’ın düğününden ilk kareler sosyal medyada paylaşıldı.

Taşacak Bu Deniz'in yıldızı Burak Yörük ve şarkıcı Tuana Yılmaz evlendi - Fotoğraf: 2
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Çiftin düğün töreninde çekilen ve mutluluklarının gözler önüne serildiği fotoğraflar kısa sürede sosyal medyaya düştü. Paylaşılan kareler takipçiler tarafından yoğun ilgi görürken, hayranları genç çifte binlerce tebrik ve mutluluk mesajı yağdırdı.

Taşacak Bu Deniz'in yıldızı Burak Yörük ve şarkıcı Tuana Yılmaz evlendi - Fotoğraf: 3
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Çift, mutluluklarını takipçileriyle paylaşırken gönderilerine “The Yörüks” notunu düştü.

Taşacak Bu Deniz'in yıldızı Burak Yörük ve şarkıcı Tuana Yılmaz evlendi - Fotoğraf: 4
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Taşacak Bu Deniz'in yıldızı Burak Yörük ve şarkıcı Tuana Yılmaz evlendi - Fotoğraf: 5
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Ekranların sevilen yapımlarından "Taşacak Bu Deniz" dizisinde Oruç karakterini canlandıran Burak Yörük’ün bu mutlu gününe sanat ve televizyon dünyasından çok sayıda tanınmış isim katıldı. Yörük’ü Taşacak Bu Deniz dizisindeki rol arkadaşı Aytek Şayan ve oyuncu dostları da yalnız bırakmadı.

Taşacak Bu Deniz'in yıldızı Burak Yörük ve şarkıcı Tuana Yılmaz evlendi - Fotoğraf: 6
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Tuana Yılmaz'ın duvağında sevilen parçasındaki sözler nakış olarak işlendi:

"Bir sana yazıldı tüm cümlelerim"

Taşacak Bu Deniz'in yıldızı Burak Yörük ve şarkıcı Tuana Yılmaz evlendi - Fotoğraf: 7
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Gecede Tuana Yılmaz’ın tercih ettiği sade ve kalın askılı beyaz gelinlik ise sosyal medya kullanıcılarından tam not aldı.

Taşacak Bu Deniz'in yıldızı Burak Yörük ve şarkıcı Tuana Yılmaz evlendi - Fotoğraf: 8
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Çift evlenme kararını 2024 yılında almış, Mayıs ayında düğünü yurt dışında yapacaklarını duyurmuşlardı.

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