Sülalenin sırrı Ezra'da alayı sarışın bomba: Akraba çıktılar!

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Akrabalık bağlantısı, iki yıldızın baba tarafından gelen soyları üzerinden kuruldu. Sweeney’nin babası Steven Sweeney ile Monroe’nun biyolojik babası Charles Stanley Gifford’un aile kayıtlarını inceleyen araştırmacılar, iki soy ağacının yüzyıllar öncesinde aynı noktada kesiştiğini belirledi. Böylece iki oyuncu arasında bugüne kadar yalnızca dış görünüşleri ve Hollywood imajları üzerinden kurulan benzerliğin yanına gerçek bir soy bağı da eklendi.