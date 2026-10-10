Sülalenin sırrı Ezra'da alayı sarışın bomba: Akraba çıktılar!
Hollywood’un iki sarışın yıldızı Sydney Sweeney ile Marilyn Monroe’nun yalnızca görünümleri ve tarzları değil, soy geçmişleri de kesişti. MyHeritage’ın araştırması, iki oyuncunun ortak bir atadan geldiğini ortaya koydu.
Hollywood’un günümüz yıldızlarından Sydney Sweeney ile sinema tarihinin unutulmaz isimlerinden Marilyn Monroe arasında beklenmedik bir aile bağı kuruldu. Soy araştırma platformu MyHeritage’ın arşiv kayıtları üzerinden yürüttüğü inceleme, yıllardır birbirlerine benzetilen iki oyuncunun uzak kuzen olduğunu gösterdi.
Araştırmaya göre, 29 yaşındaki Sweeney ile 1962’de 36 yaşında hayatını kaybeden Monroe, dokuzuncu kuzen ve bir kuşak arayla akraba. İki oyuncunun aile geçmişi, 17’nci yüzyılda bugünkü ABD’nin Massachusetts eyaletinde yaşayan Ezra Perry adlı ortak atada birleşti. Yaklaşık 1625-1689 yılları arasında yaşayan Perry, Sandwich yerleşiminin ilk dönem sakinleri arasında yer aldı.
Akrabalık bağlantısı, iki yıldızın baba tarafından gelen soyları üzerinden kuruldu. Sweeney’nin babası Steven Sweeney ile Monroe’nun biyolojik babası Charles Stanley Gifford’un aile kayıtlarını inceleyen araştırmacılar, iki soy ağacının yüzyıllar öncesinde aynı noktada kesiştiğini belirledi. Böylece iki oyuncu arasında bugüne kadar yalnızca dış görünüşleri ve Hollywood imajları üzerinden kurulan benzerliğin yanına gerçek bir soy bağı da eklendi.
İki oyuncu arasındaki benzerlik, özellikle sarı saçları, klasik Hollywood cazibesini çağrıştıran görünümleri ve kırmızı halı tercihleri nedeniyle sık sık gündeme geldi. Sweeney, bazı davetlerde Monroe’nun ikonik stilini anımsatan kıyafetlerle de dikkat çekti.
MyHeritage Araştırma Direktörü Roi Mandel, iki oyuncunun yıllardır karşılaştırılmasının ekiplerini aile geçmişlerini incelemeye yönelttiğini belirtti. Mandel, arşivlerde ortak bir soy dalının bulunmasını dikkat çekici bir keşif olarak değerlendirdi ve araştırmanın insanların aile geçmişlerinin yüzyıllar içinde nasıl kesişebildiğini gösterdiğini ifade etti.