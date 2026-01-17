Sosyetede dedektif furyası yeniden patladı: Binlerce dolar istiyorlar

Sosyetik kadınlar, eşlerinin kendilerini aldatıp aldatmadığını öğrenmek için dedektiflerin kapısını çalıyor. Bir dönem çok popüler olan özel dedektifler, eski günlerine dönmeye başladı. Özel dedektifler, aldatıldığını düşünen kadınların eşlerini takip etmek için binlerce dolar istiyor.

Kocasının peşine dedektif takmak istedi: 7 milyon lirasından oldu



EŞLER 7/24 DEDEKTİF TAKİBİNDE

Bu takipler sadece kısa süreli değil. Birçok sosyetik kadın, sürekli hizmet veren kadrolu dedektifler tutuyor. Dedektifler, görevli oldukları kadının eşini 7/24 izliyor ve tüm hareketlerini raporluyor. Nereye gittiği, ne yediği ve içtiği, kimlerle görüştüğü gibi detaylar tek tek kaydediliyor. Bazı durumlarda bu takipler haftalar, hatta aylar boyunca sürüyor ve her rapor kadınlara düzenli olarak sunuluyor.

DEDEKTİFLER, EŞLERİ YURTDIŞINDA DA TAKİP EDİYOR

Dedektifler, takip ettikleri kişiyi sadece şehir içinde değil, yurtdışı seyahatlerinde de izlemeye devam ediyor. Bazen aynı uçağa biniyor ve aynı otelde konaklayarak detaylı takip yapıyorlar.

15 BİN DOLARA EŞ TAKİBİ

İktidar medyasından Sabah gazetesinden Bülent Cankurt'un haberine göre; dedektiflere ödenen ücretin de 10 ile 15 bin dolar arasında değiştiği öğrenildi. Ücretin yüksekliği, kadınların eşlerinin her hareketini eksiksiz öğrenme isteğinden kaynaklanıyor ve takip süresine göre farklılık gösterebiliyor. Bu fiyata, yurtdışı seyahatlerdeki uçak ve otel masrafları dahil olmuyor.

"SOSYETENİN ÜNLÜ KADINLARI DA KADROLU DEDEKTİF TUTUYOR"

Kadrolu dedektif tutanlar arasında sosyetenin önde gelen ailelerinden ve ünlü kadınların da bulundu iddia ediliyor.