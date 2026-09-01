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Halk TV Magazin Pentagram’da deprem! Üç isim birden gruptan ayrıldı

Pentagram’da deprem! Üç isim birden gruptan ayrıldı

Pentagram’da peş peşe yaşanan ayrılıklar deprem etkisi yarattı. Grubun üç üyesi, yaklaşık 3 ay önce netleşen görüş ayrılıkları nedeniyle yollarını ayırdıklarını duyurdu.

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Pentagram’da deprem! Üç isim birden gruptan ayrıldı - Fotoğraf: 1
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Türk rock ve metal müziğinin köklü gruplarından Pentagram’da peş peşe ayrılık kararları geldi. Grubun üç önemli üyesi, yıllardır birlikte sürdürdükleri müzikal yolculuğu sonlandırdıklarını duyurdu.

Pentagram’da deprem! Üç isim birden gruptan ayrıldı - Fotoğraf: 2
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Yıllardır albümleri, sahne performansları ve şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan grupta yaşanan ayrılığın nedeni de açıklandı. Üç isim, zaman içerisinde ortaya çıkan ve diyalog yoluyla çözülmesinin zorlaştığını belirttikleri görüş ayrılıklarının yol ayrımına neden olduğunu söyledi.

Pentagram’da deprem! Üç isim birden gruptan ayrıldı - Fotoğraf: 3
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Ayrılık kararının yaklaşık 3 ay önce netleştiği belirtildi. Ancak grubun bu konuda herhangi bir açıklama yapmaması üzerine, açıklanan konserlerde yer alıp almayacakları konusunda kendilerine yöneltilen soruların ardından üç isim durumu doğrudan hayranlarıyla paylaşma kararı aldı.

Pentagram’da deprem! Üç isim birden gruptan ayrıldı - Fotoğraf: 4
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Pentagram’dan ayrılan isimler belli oldu. Grubun vokalistleri Ogün Sanlısoy ve Murat İlkan ile gitarist Metin Türkcan, ortak açıklama yaparak Pentagram ile yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Pentagram’da deprem! Üç isim birden gruptan ayrıldı - Fotoğraf: 5
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Üç ismin ortak açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

Pentagram’da deprem! Üç isim birden gruptan ayrıldı - Fotoğraf: 6
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"Yıllardır parçası olduğumuz Pentagram ile olan müzikal yolculuğumuzu sonlandırma kararı almış bulunmaktayız. Gerek 90'lı yıllardan bu yana farklı dönemlerde gruba verdiğimiz emekler, gerekse son 9 yıldır aralıksız sürdürdüğümüz ortak üretimler bizler için her zaman çok kıymetli oldu. Ancak zaman içerisinde aramızda oluşan, diyalogla çözmekte zorlandığımız görüş ayrılıkları nedeniyle, bu yol ayrımı bizler için kaçınılmaz hale geldi.

Pentagram’da deprem! Üç isim birden gruptan ayrıldı - Fotoğraf: 7
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Yaklaşık 3 ay önce netleşen bu durumun grup tarafından yapılacak bir açıklamayla duyurulmasını bekliyorduk. Ancak bu yönde bir paylaşım yapılmaması ve açıklanan konserlerde olup olmayacağımıza dair sizlerden gelen yoğun sorular üzerine, durumu doğrudan sizlerle paylaşma gereği duyduk.

Pentagram’da deprem! Üç isim birden gruptan ayrıldı - Fotoğraf: 8
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Yıllara sığdırdığımız albümler, sahneler, şarkılar ve sizlerle kurduğumuz o derin bağ her zaman kalbimizde kalacak. Bizler müziğe, üretmeye ve kendi projelerimizle sizlerle buluşmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar gösterdiğiniz sevgi, ilgi ve destek için sonsuz teşekkürler."

Pentagram’da deprem! Üç isim birden gruptan ayrıldı - Fotoğraf: 9
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Pentagram'da Ogün Sanlısoy, Murat İlkan ve Metin Türkcan'ın yanı sıra Hakan Utangaç, Tarkan Gözübüyük, Demir Demirkan, Cenk Ünnü, Ozan Tügen ve Gökalp Ergen yer alıyordu.

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