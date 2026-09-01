Pentagram’da deprem! Üç isim birden gruptan ayrıldı

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"Yıllardır parçası olduğumuz Pentagram ile olan müzikal yolculuğumuzu sonlandırma kararı almış bulunmaktayız. Gerek 90'lı yıllardan bu yana farklı dönemlerde gruba verdiğimiz emekler, gerekse son 9 yıldır aralıksız sürdürdüğümüz ortak üretimler bizler için her zaman çok kıymetli oldu. Ancak zaman içerisinde aramızda oluşan, diyalogla çözmekte zorlandığımız görüş ayrılıkları nedeniyle, bu yol ayrımı bizler için kaçınılmaz hale geldi.