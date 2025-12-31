Özcan Deniz'in annesi hastaneye kaldırıldı!

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz’in annesi Kadriye Deniz’den korkutan bir haber geldi.

Eylül ayından bu yana kanser tedavisi gördüğü ve kemoterapi sürecinde olduğu öğrenilen Kadriye Deniz’in sağlık durumuna dair detayları, kızı Yurda Gürler sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Gürler, daha önce annesinin tedavi sürecine ilişkin şu açıklamayı yapmıştı:

"Bizden iyi dileklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederim. Annem, bir süre daha kemoterapi almak zorunda maalesef. Umudumuzu kaybetmeden yola devam. Az önce seansımız bitti. Dualarınızı yine bekliyorum. Bu mücadelede olan şifa bekleyen herkese Allah'tan şifa diliyorum. Her şeyin başı sağlık, sağlıkla kalın."

İpek Tuzcuoğlu'nun acı günü! 1 yıl arayla kaybetti

"DAYAN ANNEM" NOTUYLA PAYLAŞTI

Ancak dün gece saatlerinde Kadriye Deniz, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yurda Gürler, annesinin hastaneye götürüldüğü o anları sosyal medya hesabından paylaşırken üzerine "Dayan annem" notunu düştü.

NE OLMUŞTU?

Ünlü şarkıcı, ağabeyi Ercan Deniz ile yaşadığı maddi anlaşmazlıkların yargıya taşınması ve annesinin de bu süreçte dahil olduğu tartışmalar sonrası radikal bir karar almıştı.

Özcan Deniz, hayatında sadece eşi Samar Dadgar ve oğlu Kuzey’in yer aldığını belirterek annesi ve ağabeyiyle görüşmediğini dile getirmişti. Kadriye Deniz de benzer şekilde oğluyla olan ilişkisini sonlandırdığını açıklamıştı.