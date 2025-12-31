İpek Tuzcuoğlu'nun acı günü! 1 yıl arayla kaybetti

İpek Tuzcuoğlu'nun acı günü! 1 yıl arayla kaybetti
Yayınlanma:
Ünlü oyuncu İpek Tuzcuoğlu, geçtiğimiz yıl annesini kaybetmesinin ardından bir acıyla daha sarsıldı. Ünlü oyuncu acı haberi sosyal medya hesabından verdi.

13 Aralık 2024 tarihinde annesi Emel Tuzcuoğlu’nu son yolculuğuna uğurlayan ünlü oyuncu İpek Tuzcuoğlu, bir yıl arayla gelen ikinci kayıpla sarsıldı.

Tuzcuoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, halası Firuze Mısırlıoğlu’nun hayatını kaybettiğini duyurdu.

Paylaşımında halasıyla çekilmiş bir fotoğrafına yer veren sanatçı, "Canım halam Hakkın rahmetine kavuştu. Firuze Mısırlıoğlu’nun ruhuna Fatiha. Rabbim rahmetiyle kucaklasın" ifadelerini kullandı.

ipek-tuzcuoglunun-aci-gunu-1-yil-arayla-kaybetti.webp

Danla Bilic'e yumruk atan erkeğin elektronik kelepçesi 'kopmuş'! Pompalı tüfek fotoğrafı paylaştıDanla Bilic'e yumruk atan erkeğin elektronik kelepçesi 'kopmuş'! Pompalı tüfek fotoğrafı paylaştı

İPEK TUZCUOĞLU KİMDİR?

Asmalı Konak dizisindeki hayat verdiği Dicle karakteriyle geniş kitlelerce tanınan İpek Tuzcuoğlu "Dürüye’nin Güğümleri", "Güzel Köylü", "Aşk ve Mavi", "Safir" gibi birçok yapımda rol aldı.

54 yaşındaki ünlü oyuncu şimdilerde ise Özgü Namal, Mehmet Günsur ve Selahattin Paşalı gibi isimlerin yer aldığı Kıskanmak dizisiyle ekranda boy gösteriyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'dan İzmir'e gitmenin maliyeti dudak uçuklattı: Zamlardan sonra gidebilene aşk olsun
İstanbul Valiliğinden beklenen açıklama geldi! İstanbul'da okullar tatil mi?
50 gün sürecek! Zemherinin ardından Hamsin gelecek
50 gün sürecek! Zemherinin ardından Hamsin gelecek
Çok daha fenası yolda! Karlar altındaki 31 il için uyarılar peş peşe geldi
ABD'den Türkiye'ye korkutan deprem uyarısı! Ne yapacaklarını tek tek açıkladı
İktidar medyası duyurdu: Emekli aylıklarına asgari ücret düzenlemesi!
Kar ve buzlanma nedeniyle çok sayıda ilde eğitime ara verildi
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
Yılbaşı için net konuştu: 2026'da büyük sürpriz yapacak! İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya...
Anda kal çünkü hayatın tekrarı yok!
Magazin
Özcan Deniz'in annesi hastaneye kaldırıldı!
Özcan Deniz'in annesi hastaneye kaldırıldı!
Danla Bilic'e yumruk atan erkeğin elektronik kelepçesi 'kopmuş'! Pompalı tüfek fotoğrafı paylaştı
Danla Bilic'e yumruk atan erkeğin elektronik kelepçesi 'kopmuş'! Pompalı tüfek fotoğrafı paylaştı