İpek Tuzcuoğlu'nun acı günü! 1 yıl arayla kaybetti

13 Aralık 2024 tarihinde annesi Emel Tuzcuoğlu’nu son yolculuğuna uğurlayan ünlü oyuncu İpek Tuzcuoğlu, bir yıl arayla gelen ikinci kayıpla sarsıldı.

Tuzcuoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, halası Firuze Mısırlıoğlu’nun hayatını kaybettiğini duyurdu.

Paylaşımında halasıyla çekilmiş bir fotoğrafına yer veren sanatçı, "Canım halam Hakkın rahmetine kavuştu. Firuze Mısırlıoğlu’nun ruhuna Fatiha. Rabbim rahmetiyle kucaklasın" ifadelerini kullandı.

İPEK TUZCUOĞLU KİMDİR?

Asmalı Konak dizisindeki hayat verdiği Dicle karakteriyle geniş kitlelerce tanınan İpek Tuzcuoğlu "Dürüye’nin Güğümleri", "Güzel Köylü", "Aşk ve Mavi", "Safir" gibi birçok yapımda rol aldı.

54 yaşındaki ünlü oyuncu şimdilerde ise Özgü Namal, Mehmet Günsur ve Selahattin Paşalı gibi isimlerin yer aldığı Kıskanmak dizisiyle ekranda boy gösteriyor.