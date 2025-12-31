Danla Bilic'e yumruk atan erkeğin elektronik kelepçesi 'kopmuş'! Pompalı tüfek fotoğrafı paylaştı

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, eski sevgilisi Berk Çetin’in bir kafede yumruklu saldırısına uğramış, Çetin hakkında “kadına karşı basit yaralama” suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Dava sürerken Çetin’in şiddet içerikli davranışlarını sürdürdüğünü öne süren Danla Bilic, mahkemeden 2 ay uzaklaştırma kararı aldırdı.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, Danla Bilic, uzaklaştırma kararı sürerken Berk Çetin’in sosyal medya hesabında iki tabanca ve bir pompalı tüfekle birlikte içkilerin yer aldığı fotoğraflar paylaştığını belirterek, bu paylaşımların can güvenliği açısından bir tehdit oluşturduğunu ifade etti ve elektronik kelepçe uygulanmasını talep etti.

Danla Bilic ile Sinan Akçıl arasında 'teşekkür' polemiği: İzin mi almalıyım?

"BERK ÇETİN, KONTROL YETENEĞİNİ KAYBETMEYE EĞİLİMLİDİR"

Bilic’in avukatı Kaan Çetinkaya tarafından mahkemeye sunduğu dilekçede şu ifadeler yer aldı:

"Söz konusu fotoğraf, müvekkil üzerinde ciddi baskı oluşturarak yoğun bir korku ve panik yaratma amacını barındırmaktadır. Ateşli silahların varlığı, hayati güvenliğin ne derece ciddi bir tehlikede olduğunu gösterir nitelikte bir delildir. Berk Çetin, kontrol yeteneğini kaybetmeye eğilimlidir. Bu paylaşımı, müvekkilin canına kasten zarar verebilecek tehlikeli bir psikolojik durumda kalabileceğini göstermektedir.

"ELEKTRONİK KELEPÇE UYGULANMASINI TALEP EDİYORUZ"

Oluşan bu tehdit altında müvekkilin hayatına rahatça devam edebilmesi ve mesleğini gereği gibi yerine getirmesi zorlaşmaktadır. Müvekkilin can güvenliğinin sağlanması için Berk Çetin’e elektronik kelepçe tedbiri uygulanmasını talep ediyoruz."

ELEKTRONİK KELEPEÇENİN KAYIŞI KOPMUŞ

Çetinkaya, Haziran ayından bu yana Berk Çetin hakkında elektronik kelepçe tedbirinin uygulandığını ancak Kasım ayında kelepçenin kayışının koptuğunun tespit edildiğini açıkladı. Çetinkaya, müvekkilinin can güvenliğinin ciddi şekilde tehdit altında olduğunu vurgulayarak elektronik kelepçenin yeniden takılmasını talep ettiklerini ifade etti. Ayrıca Çetin hakkında uzaklaştırma kararını ihlal ettiği gerekçesiyle 15 günlük zorlama hapsi kararı verildiğini ve infaz sürecinin takip edildiğini kaydetti.