Oğuzhan Koç'un karın kasları olay oldu! 'Göğüsler bu kaslar benim değil diye bağırıyor'
Oğuzhan Koç'un plaj fotoğrafları sonrası "karın kası ameliyatı" olduğu yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Konu hakkında paylaşım yapan Prof. Dr. Kaan Yılancıoğlu, "Göğüsler bu kaslar benim değil diye bağırıyor" dedi.
Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç'un tatilde çekilen fotoğrafları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Belirgin karın kasları dikkat çeken ünlü şarkıcı hakkında ortaya atılan "karın kası ameliyatı oldu" iddiaları kısa sürede gündem oldu.
Daha önce benzer iddialarla gündeme gelen Mustafa Sandal ve Engin Öztürk'ün isimleri de yeniden sosyal medyada konuşulmaya başlandı.
İki ünlü ismin de karın kası ameliyatıyla bu vücudu elde ettiği iddia edilmiş, konuyla ilgili sessizliklerini korumuşlardı.
Sosyal medyada gündem olan olayın ardından Prof. Dr. Kaan Yılancıoğlu dikkat çeken bir paylaşımda bulunarak şu ifadeleri kullandı:
"Karın kası ameliyatı diye bir şey varmış, ben de yeni öğrendim. Anlamadığım kollar, göğüsler 'bu kaslar benim değil' diye bağırıyor. Hiç arkadaşınız da mı yok 'Abi bu olmamış' diyecek? Ben olsam doktoru mahkemeye veririm, eksik uygulama diye. Karın yaptı, kollar göğüs kaldı..."
Kod ve Stetoskop isimli bir sayfa ise bu ameliyatın adının 'ab etching' yani 'karın oyma' olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Herkesin kaslarının üstünde ince bir yağ tabakası vardır, alttaki kas çizgilerini o gizler. Cerrah genelde vaser denen ultrasonlu cihazla o yağı, tam kas oluklarına denk gelecek şekilde seçip alıyor. Yağ kalkınca arada gölge oluşuyor, uzaktan altı parça kas gibi duruyor. Kimse sana kas takmıyor. Olmayan kasın yerine yağı oyup taklidini çiziyor."
'Peki neden bu kadar sahte duruyor?' sorusu ise şöyle cevaplandı:
"Çünkü numara yanlış katmanda. Gerçek karın kasının gölgesi kasın kendisinden, derinden gelir. Burada gölge derinin hemen altındaki yağa oyuluyor, yani olması gereken yerin bir kat yukarısına. Göz bunu fark ediyor, o bir şey oturmamış hissi buradan geliyor. Cerrah bir de kendi kafasındaki ideal karnı oymaya kalkarsa kaplumbağa kabuğu gibi blok blok, fazla düzgün bir şey çıkıyor. En kritik nokta ise o çizgiler sabit. Gerçek kasın kasılınca belirir, karnını bırakınca kaybolur. Oyulmuş oluk öyle değil, sen sahilde salına salına yürürken bile orada. Üç beş kilo alırsan geriye kalan yağ eşit dağılmadığı için görüntü iyice tuhaflaşıyor. 345 kişilik on yıllık bir çalışmada ameliyat olanların yaklaşık %10'unda kontur bozukluğu, %8'inde deri altında sıvı toplanması çıkmış. Göründüğü kadar masum bir işlem de değil yani.
Niye yaptırıyor derseniz, bazı insan ne yaparsa yapsın karnındaki inatçı yağdan kurtulamıyor, orada genetik olarak birikiyor. Salonda yıllarını verse de o altı parçayı göremiyor. Bu ameliyat da tam o hayali satıyor, binlerce dolara. O yüzden plajda görüp bu ne böyle ya dediğin görüntü tesadüf değil. Yanlış kata oyulmuş bir gölgeye bakıyorsun, o kadar."