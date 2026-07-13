Oğuzhan Koç'un karın kasları olay oldu! 'Göğüsler bu kaslar benim değil diye bağırıyor'

5 7

Kod ve Stetoskop isimli bir sayfa ise bu ameliyatın adının 'ab etching' yani 'karın oyma' olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Herkesin kaslarının üstünde ince bir yağ tabakası vardır, alttaki kas çizgilerini o gizler. Cerrah genelde vaser denen ultrasonlu cihazla o yağı, tam kas oluklarına denk gelecek şekilde seçip alıyor. Yağ kalkınca arada gölge oluşuyor, uzaktan altı parça kas gibi duruyor. Kimse sana kas takmıyor. Olmayan kasın yerine yağı oyup taklidini çiziyor."