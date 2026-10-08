Nilsu Berfin Aktaş biriktirdiği parayla ne yaptığını açıkladı! Yıllardır hayalini kuruyordu
Nilsu Berfin Aktaş, verdiği röportajda biriktirdiği parayla ne yaptığını açıkladı. Ünlü oyuncu, yıllardır gerçekleştirmek istediği hayaline ulaştı.
Son dönemin popüler oyuncuları arasında yer alan Nilsu Berfin Aktaş, son röportajında kendisiyle ilgili merak edilen sorulara yanıtlar verdi.
Bir süredir Aktaş'ın Londra'dan lüks bir ev satın aldığı yönündeki iddialar gündeme geliyordu. Ünlü oyuncu, hakkında çıkan haberleri görünce çok güldüğünü belirterek bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.
Aktaş, "Londra'dan ev aldığım konuşuluyor. Manifest yapıyorum, manifest yapıyorum! Almadım ev. Vallahi almadım, keşke alsam" sözleriyle iddialara esprili bir yanıt verdi.
Nilsu Berfin Aktaş'ın asıl büyük mutluluğu ise bambaşka çıktı. Yıllardır hayalini kurduğu şeyi gerçekleştiren oyuncu, kazancını biriktirerek annesine ev aldığını açıkladı.
Aktaş, duygularını "Anneme ev aldım, çok şükür. Bunca yıl sonra başardım. Biriktirdiğim parayla anneme ev aldım" sözleriyle anlattı.
Annesi için gerçekleştirdiği hayalin kendisi açısından çok özel olduğunu belirten Aktaş, yıllardır bunun için birikim yaptığını ifade etti.
Nilsu Berfin Aktaş, bir süre önce dil eğitimi için Londra'da bulunmuştu. Şehirde geçirdiği günlerin oldukça keyifli olduğunu söyleyen oyuncu, "Londra çok güzeldi, aşırı keyifliydi. Artık derdimi anlatacak kadar biliyorum" dedi.
Özellikle Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Gökçe karakteriyle geniş kitlelerce tanınan Nilsu Berfin Aktaş, ardından Benim Hayatım, Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Yaz Şarkısı, Korkma Ben Yanındayım ve Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar gibi yapımlarda rol aldı.