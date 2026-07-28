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Miss Turkey güzeli İlayda Güvenç Avrupa birincisi oldu

Miss Turkey'de dereceye girerek Türkiye'yi Miss Supranational 2026'da temsil eden İlayda Güvenç, Polonya'da düzenlenen Miss Supra Model etabında Avrupa birincisi oldu.

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Miss Turkey güzeli İlayda Güvenç Avrupa birincisi oldu - Fotoğraf: 1
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Miss Turkey'de dereceye girerek Türkiye'yi Miss Supranational 2026 yarışmasında temsil etme hakkı kazanan İlayda Güvenç, Polonya'da düzenlenen organizasyonda önemli bir başarıya imza attı.

Miss Turkey güzeli İlayda Güvenç Avrupa birincisi oldu - Fotoğraf: 2
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Genç model, büyük final öncesinde gerçekleştirilen "Miss Supra Model" etabında Avrupa birincisi seçildi.

Miss Turkey güzeli İlayda Güvenç Avrupa birincisi oldu - Fotoğraf: 3
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23 yaşındaki İlayda Güvenç, yarışma kampının en prestijli etaplarından biri olarak gösterilen "Supra Model of the Year" değerlendirmesinde Avrupa'nın en başarılı modeli unvanını elde etti.

Miss Turkey güzeli İlayda Güvenç Avrupa birincisi oldu - Fotoğraf: 4
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İlayda Güvenç'in başarısı, Miss Turkey'nin resmi sosyal medya hesabından da duyuruldu. Paylaşımda, "Miss Supranational yarışmasında bugün gerçekleşen Miss Supra Model etabında Avrupa birincisi olan İlayda Güvenç'i kutluyoruz. Tebrikler İlayda." ifadelerine yer verildi.

Miss Turkey güzeli İlayda Güvenç Avrupa birincisi oldu - Fotoğraf: 5
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Başarının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan İlayda Güvenç ise duygularını, "Ülkeme bir gurur daha yaşatabildiysem ne mutlu bana. Daha yolun başındayız." sözleriyle dile getirdi.

Miss Turkey güzeli İlayda Güvenç Avrupa birincisi oldu - Fotoğraf: 6
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Miss Supranational 2026'nın büyük finali, 31 Temmuz'da Polonya'nın Nowy Sącz kentindeki Strzelecki Park Amfitiyatrosu'nda gerçekleştirilecek.

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