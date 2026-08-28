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Mert Ramazan Demir'in partneri belli oldu

Yeni sezonda ekrana gelmeye hazırlanan “Susuz Yaz” dizisinde Mert Ramazan Demir’in partneri belli oldu.

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Mert Ramazan Demir'in partneri belli oldu - Fotoğraf: 1
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Yeni sezonda izleyiciyle buluşmaya hazırlanan “Susuz Yaz” dizisinde oyuncu kadrosuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Necati Cumalı’nın aynı adlı eserinden uyarlanan yapımda Mert Ramazan Demir’in partneri için yürütülen arayış sona erdi.

Mert Ramazan Demir'in partneri belli oldu - Fotoğraf: 2
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Ay Yapım’ın hazırladığı dizinin yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan oturacak. Senaryosunu ise Sema Ergenekon kaleme alıyor.

Mert Ramazan Demir'in partneri belli oldu - Fotoğraf: 3
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Dizinin film uyarlamasında Hülya Koçyiğit’in canlandırdığı Bahar karakterini kimin oynayacağı merak ediliyordu. Rol için bir süredir farklı oyuncularla görüşmeler gerçekleştirilirken karar sonunda verildi.

Mert Ramazan Demir'in partneri belli oldu - Fotoğraf: 4
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Mert Ramazan Demir’in dizideki partneri Lizge Cömert oldu. Ünlü oyuncu, Susuz Yaz'da Bahar karakterini canlandıracak ve Demir ile başrolü paylaşacak.

Mert Ramazan Demir'in partneri belli oldu - Fotoğraf: 5
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Mert Ramazan Demir, daha önce “Yalı Çapkını”, “Şahmaran”, “Delikanlı”, “Öğretmen”, “Çıplak” ve “UFO” gibi yapımlarda rol aldı. Ünlü oyuncu, özellikle “Yalı Çapkını” dizisindeki Ferit karakteriyle tanındı.

Mert Ramazan Demir'in partneri belli oldu - Fotoğraf: 6
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Lizge Cömert ise daha önce “Kardeşlerim” ve “Çarpıntı” dizilerinde rol aldı. Kardeşlerim'de Süsen karakterini canlandıran Cömert, bu diziyle popülerlik kazandı.

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