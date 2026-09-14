Leman Sam: Oturup da niye yüzüm kırıştı diye üzülecek halim yok!
75 yaşındaki usta sanatçı Leman Sam, yaşlanma ve güzellik algısı üzerine konuştu. "Oturup da niye yüzüm kırıştı diye üzülecek halim yok" diyen Sam'ın açıklamaları dikkat çekti.
75 yaşındaki ünlü şarkıcı Leman Sam, YouTube'da yayınlanan "Rölanti" programında soruları yanıtladı. Sam, özellikle kadınların yaşlanma korkusuna ilişkin düşüncelerini anlattı.
Sanatçı, güzellik kavramının geçmişten bu yana var olduğunu ancak günümüzde çok daha fazla önem kazandığını söyledi.
Leman Sam, yaşlanma korkusunun artmasında sosyal medyanın etkili olduğunu belirterek, "Sanıyorum internet meselesi. Instagram filan yani. Güzellik; dünyanın kurulduğundan beri böyle bir nosyon var. Fakat hiçbir zaman bu kadar önemli olmamıştı" dedi.
Güzellik uğruna yapılan müdahalelerin dozunun kaçırılmaması gerektiğini söyleyen Sam, yaşlanmanın hayatın doğal bir parçası olduğunu vurguladı.
Sanatçı, "Güzel doğan insanlar hayata 1-0 önde başlıyor. Herkes 1-0 öne geçmek için ne lazımsa yapıyor. Fakat dozunu kaçırdıkları zaman şahsiyetlerini kaybediyorlar. O fizikler birbirine benziyor. Yaşlılığı olgunlukla karşılayamıyorlar. Bu, işin gerçeği. Herkes yaşlanır. İnsanın ayakkabısı bile eskiyor, gömleği eskiyor. İnsan da eskiyor. Eskimek diye bir şey var. Yaşlanmak demeyeyim de ben eskimek diyeyim. Bunu olgunlukla kabul etmek lazım." ifadelerini kullandı.
Yüzündeki çizgiler ve yaşlanmanın beraberinde getirdiği fiziksel değişimleri kabullendiğini anlatan Sam, bu duruma üzülmek yerine mizahla yaklaşmayı tercih ettiğini söyledi.
Sam, "Yüzündeki çizgiyi, saçının dökülmesini, belinin bükülmesini, yaşlılığın getirdiklerini bence gırgıra almak lazım. Ben öyle yapıyorum. Şakaya vuruyorum, hiç ‘vah vah, tüh tüh’ yapamam yani." dedi.
Leman Sam, hayatında yaşlanma sürecini süsleyecek güzel şeyler olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ve benim yaşlılığımı süsleyecek çok güzel şeyler de var; çiçekler, doğa, hayvanlar, iyi insanlar. Oturup da niye yüzüm kırıştı diye üzülecek halim yok."
Programda aşk hayatına ilişkin soruları da yanıtlayan Leman Sam, aşkı "hastalık" olarak nitelendirdi. Sam, "Zaten hastalık olmasa, insanlar devamlı âşık olsa hep genç ölümler olurdu" dedi.
Geçmişte aşkı yoğun ve travmatik şekilde yaşadığını anlatan sanatçı, belli bir yaştan sonra aşkın kendisi için farklı bir anlam taşıdığını belirtti.
Sam, "Artık benim için bu yaşta aşk çok komik. Belli bir yaştan sonra olmuyor. Aşk olduğu zaman pembe gözlüklerin var, belli bir tecrübeden sonra o gözlükler kırılıyor. O maskelerin arkasını görünce de âşık olamıyorsun" ifadelerini kullandı.