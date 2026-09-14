Leman Sam: Oturup da niye yüzüm kırıştı diye üzülecek halim yok!

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Programda aşk hayatına ilişkin soruları da yanıtlayan Leman Sam, aşkı "hastalık" olarak nitelendirdi. Sam, "Zaten hastalık olmasa, insanlar devamlı âşık olsa hep genç ölümler olurdu" dedi.

Geçmişte aşkı yoğun ve travmatik şekilde yaşadığını anlatan sanatçı, belli bir yaştan sonra aşkın kendisi için farklı bir anlam taşıdığını belirtti.

Sam, "Artık benim için bu yaşta aşk çok komik. Belli bir yaştan sonra olmuyor. Aşk olduğu zaman pembe gözlüklerin var, belli bir tecrübeden sonra o gözlükler kırılıyor. O maskelerin arkasını görünce de âşık olamıyorsun" ifadelerini kullandı.