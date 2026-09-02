Konser bitti facianın eşiğinden dönüldü! 6 kişi hastaneye kaldırıldı

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Ford Field yönetimi, kazanın ardından kapsamlı bir inceleme başlatıldığını duyurdu. İncelemenin devam etmesi nedeniyle kazanın nedenine ilişkin spekülasyon yapmayacaklarını ifade ederken, olay yerine hızlı şekilde müdahale eden Detroit İtfaiye Departmanı ve acil sağlık ekiplerine teşekkür etti.