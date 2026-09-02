Konser bitti facianın eşiğinden dönüldü! 6 kişi hastaneye kaldırıldı
Ed Sheeran’ın Detroit’teki konseri sonrası sahne ekipmanlarının toplandığı sırada forklift kontrolden çıktı. Kazada 6 işçi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Dünyaca ünlü şarkıcı Ed Sheeran’ın ABD’nin Detroit kentindeki konserinin ardından sahne ekipmanlarının toplanması sırasında korkutan bir kaza meydana geldi.
Olay, Ed Sheeran’ın Detroit’te bulunan Ford Field’daki konserinin ardından, sahne ve ekipmanların kaldırıldığı sırada yaşandı. Detroit İtfaiye Departmanı, saat 23.00 sıralarında meydana gelen “forklift kaynaklı yaralanmalı kaza” ihbarı üzerine bölgeye ekip gönderdi.
Kazada yaralanan 6 işçi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.
Bazı çalışanların vardiyaları sırasında molaya çıkmak üzere olduğu sırada meydana gelen kazada, sahne araç tünelinin yakınında sökülüyordu. İddiaya göre forklift kontrolden çıkarak çalışanlara çarptı.
Hastaneye kaldırılan 6 kişinin hiçbirinin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Hastaneye kaldırıldıkları sırada 2 kişinin durumunun ağır, 4 kişinin ise stabil olduğu bildirilmişti.
Ford Field yönetimi, kazanın ardından kapsamlı bir inceleme başlatıldığını duyurdu. İncelemenin devam etmesi nedeniyle kazanın nedenine ilişkin spekülasyon yapmayacaklarını ifade ederken, olay yerine hızlı şekilde müdahale eden Detroit İtfaiye Departmanı ve acil sağlık ekiplerine teşekkür etti.
Ed Sheeran, 8. stüdyo albümü “Play” kapsamında ocak ayında Loop Tour turnesine başlamıştı. Toplam 57 konserden oluşan turnenin 4 Eylül’de New Jersey’deki MetLife Stadyumu’nda devam etmesi planlanıyor.
Turnenin aralık ayında Mexico City’de gerçekleştirilecek iki konserle sona ermesi bekleniyor.