Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sından ayrılık itirafı! "İşime son verildi"

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Karakoç, Taşçıoğlu'nun yaşadıklarını şu sözlerle aktardı:

"Bu benim birçok arkadaşımın başına geldi. Sibel Taşçıoğlu da, biz setteydik, bir bölüm sonra karakterinin öleceğini o gün sette çekim yaparken yapıma gitti orada öğrendi."