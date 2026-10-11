Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sından ayrılık itirafı! "İşime son verildi"
Kızılcık Şerbeti dizisine veda eden Ceren Karakoç, hem kendisinin hem de Sibel Taşçıoğlu'nun diziden ayrılık sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Karakoç, "İşime son verildi" dedi.
Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Nursema karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Ceren Karakoç, yeni sezon öncesi projeye veda etti. Ünlü oyuncu, Ayşe Arman'ın YouTube programına konuk olarak dizide yaşanan ayrılık süreçleri hakkında konuştu.
Dizide Pembe Ünal karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu'nun ayrılış sürecine değinen Karakoç, usta oyuncunun karakterinin hikayesinin sona ereceğini sette çekim yaptığı gün öğrendiğini anlattı.
Karakoç, Taşçıoğlu'nun yaşadıklarını şu sözlerle aktardı:
"Bu benim birçok arkadaşımın başına geldi. Sibel Taşçıoğlu da, biz setteydik, bir bölüm sonra karakterinin öleceğini o gün sette çekim yaparken yapıma gitti orada öğrendi."
Ceren Karakoç, kendi ayrılık sürecine ilişkin açıklamalarıyla da dikkat çekti. Ünlü oyuncu, karakterinin nasıl bir sonla karşılaşacağını önceden bilmediğini ve yeni sezon için devam edeceklerini düşündüğünü belirtti.
Karakoç, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:
"Kazada öldürüleceğimi bilmiyordum. Yapımcım 'Bir sonraki sezon devam ediyoruz, görüşürüz' dedi. Her şeyde anlaştık ve ben tatile çıktım. Sonra beni yapım şirketinden arayıp acil çağırdılar, orada anladım. Benim işime son verildi."
Hem Sibel Taşçıoğlu'nun diziden ayrılma sürecini hem de kendi vedasını anlatan Ceren Karakoç'un açıklamaları sosyal medyada gündem oldu.
Sibel Taşçıoğlu, Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Pembe Ünal karakterine Nisan 2025'te veda etmişti. Ünlü oyuncu, daha sonra Çarpıntı dizisiyle ekranlara dönmüştü.
Taşçıoğlu, şimdilerde ise Güneşin Doğduğu Yer adlı projede seyirci karşısına çıkıyor.