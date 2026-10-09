Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Magazin Kızılcık Şerbeti'nde şoke eden ayrılık! İlk bölümden beri varlardı ikisi birden gitti

Kızılcık Şerbeti'nde şoke eden ayrılık! İlk bölümden beri varlardı ikisi birden gitti

Kızılcık Şerbeti'nde yaprak dökümü devam ediyor. Peş peşe yaşanan ayrılıklara 2 yeni isim daha eklendi.

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
Kızılcık Şerbeti'nde şoke eden ayrılık! İlk bölümden beri varlardı ikisi birden gitti - Fotoğraf: 1
1 9

Kızılcık Şerbeti'nde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Dizinin ilk bölümünden itibaren yer alan iki isim projeden ayrıldı.

Kızılcık Şerbeti'nde şoke eden ayrılık! İlk bölümden beri varlardı ikisi birden gitti - Fotoğraf: 2
2 9

Ayrılığın 143. bölüm itibarıyla gerçekleşeceği belirtildi.

Kızılcık Şerbeti'nde şoke eden ayrılık! İlk bölümden beri varlardı ikisi birden gitti - Fotoğraf: 3
3 9

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, diziyi ilk bölümden itibaren kaleme alan Melis Civelek ve Zeynep Gür, yapım şirketiyle senaryonun süreciyle ilgili yaşanan anlaşmazlık nedeniyle 143. bölüm itibariyle karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Kızılcık Şerbeti'nde şoke eden ayrılık! İlk bölümden beri varlardı ikisi birden gitti - Fotoğraf: 4
4 9

Kızılcık Şerbeti'nde senaristlerin ayrılığı, dizinin oyuncu kadrosunda yaşanan değişimleri de yeniden gündeme taşıdı.

Kızılcık Şerbeti'nde şoke eden ayrılık! İlk bölümden beri varlardı ikisi birden gitti - Fotoğraf: 5
5 9

Önceki sezonlarda Sıla Türkoğlu'nun canlandırdığı Doğa karakterinin hikayeden ayrılması, izleyicilerde büyük yankı uyandırmıştı.

Kızılcık Şerbeti'nde şoke eden ayrılık! İlk bölümden beri varlardı ikisi birden gitti - Fotoğraf: 6
6 9

Dizide Mustafa karakterini canlandıran Emrah Altıntoprak da hikayesinin sona ermesiyle projeye veda eden isimler arasında yer aldı. Firaz, Işıl, İlhami ve Alev karakterlerinin ayrılıkları da dizinin hikayesinde önemli değişikliklere neden olmuştu.

Kızılcık Şerbeti'nde şoke eden ayrılık! İlk bölümden beri varlardı ikisi birden gitti - Fotoğraf: 7
7 9

Dizinin beşinci sezonu öncesinde de kadro değişiklikleri yaşandı. Nursema karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkan Ceren Karakoç'un yanı sıra Sevtap karakterini canlandıran Neslihan Yeldan da diziye veda eden isimler arasında yer aldı.

Kızılcık Şerbeti'nde şoke eden ayrılık! İlk bölümden beri varlardı ikisi birden gitti - Fotoğraf: 8
8 9

Feyza Civelek'in canlandırdığı Nilay karakterinin de yeni sezonda kadroda yer almaması dikkat çekmişti.

Kızılcık Şerbeti'nde şoke eden ayrılık! İlk bölümden beri varlardı ikisi birden gitti - Fotoğraf: 9
9 9

İlk bölümden itibaren Sönmez karakteriyle hikayede yer alan Aliye Uzunatağan da yeni sezon öncesi diziye veda eden isimler arasında yer almıştı.

Kızılcık Şerbeti Dizi
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro