Kızılcık Şerbeti'nde şoke eden ayrılık! İlk bölümden beri varlardı ikisi birden gitti
Kızılcık Şerbeti'nde yaprak dökümü devam ediyor. Peş peşe yaşanan ayrılıklara 2 yeni isim daha eklendi.
Kızılcık Şerbeti'nde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Dizinin ilk bölümünden itibaren yer alan iki isim projeden ayrıldı.
Ayrılığın 143. bölüm itibarıyla gerçekleşeceği belirtildi.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, diziyi ilk bölümden itibaren kaleme alan Melis Civelek ve Zeynep Gür, yapım şirketiyle senaryonun süreciyle ilgili yaşanan anlaşmazlık nedeniyle 143. bölüm itibariyle karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
Kızılcık Şerbeti'nde senaristlerin ayrılığı, dizinin oyuncu kadrosunda yaşanan değişimleri de yeniden gündeme taşıdı.
Önceki sezonlarda Sıla Türkoğlu'nun canlandırdığı Doğa karakterinin hikayeden ayrılması, izleyicilerde büyük yankı uyandırmıştı.
Dizide Mustafa karakterini canlandıran Emrah Altıntoprak da hikayesinin sona ermesiyle projeye veda eden isimler arasında yer aldı. Firaz, Işıl, İlhami ve Alev karakterlerinin ayrılıkları da dizinin hikayesinde önemli değişikliklere neden olmuştu.
Dizinin beşinci sezonu öncesinde de kadro değişiklikleri yaşandı. Nursema karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkan Ceren Karakoç'un yanı sıra Sevtap karakterini canlandıran Neslihan Yeldan da diziye veda eden isimler arasında yer aldı.
Feyza Civelek'in canlandırdığı Nilay karakterinin de yeni sezonda kadroda yer almaması dikkat çekmişti.
İlk bölümden itibaren Sönmez karakteriyle hikayede yer alan Aliye Uzunatağan da yeni sezon öncesi diziye veda eden isimler arasında yer almıştı.