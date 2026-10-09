Kızılcık Şerbeti'nde şoke eden ayrılık! İlk bölümden beri varlardı ikisi birden gitti

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Birsen Altuntaş'ın haberine göre, diziyi ilk bölümden itibaren kaleme alan Melis Civelek ve Zeynep Gür, yapım şirketiyle senaryonun süreciyle ilgili yaşanan anlaşmazlık nedeniyle 143. bölüm itibariyle karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.