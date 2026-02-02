Kim Kardashian ve Lewis Hamilton'un 7 milyonluk gizli randevusu!

Kim Kardashian ve Formula 1’in efsane ismi Lewis Hamilton'un, İngiltere'de gözlerden uzak randevusu magazin dünyasını salladı.

ABD basınında yer alan bilgilere göre, Kim Kardashian, Hamilton ile buluşabilmek için 100 milyon sterlin değerindeki "Kim Air" isimli özel jetiyle ABD’den İngiltere’ye uçtu. Sadece jetin yakıt ve operasyon maliyetinin 90 bin sterlin (5.3 milyon TL) olduğu belirtildi.

Lewis Hamilton ise Londra’dan Oxfordshire’a geçmek için trafikle uğraşmak yerine 5 bin sterlinlik (yaklaşık 300 bin TL) bir helikopter kiralayarak havalimanına indi. Hamilton’a yolculuk boyunca özel koruması eşlik etti.

SPA MERKEZİNİ KAPATTILAR

85 dönümlük dev bir arazi üzerine kurulu olan tarihi malikanede kalan ikili, hiçbir masraftan kaçınmadı. Otelin dünyaca ünlü spa merkezi, 2.5 saatliğine diğer tüm konuklara kapatılarak sadece Kardashian ve Hamilton'un kullanımına sunuldu.

Yemeklerini otelin restoranı yerine özel bir odada yiyen ikiliye, en seçkin menüler ve kusursuz bir servis eşlik etti. Tesislerin kapatılması ve özel hizmet bedelleri de eklenince, tek bir randevunun faturası 120 bin sterlin yani yaklaşık 7 milyon TL'yi buldu.

ON YILLIK DOSTLUK AŞKA MI DÖNÜŞTÜ?

On yılı aşkın süredir yakın arkadaş olan ancak bugüne kadar isimleri hiç romantik bir iddiaya karışmayan ikilinin bu lüks randevusu, "Yeni bir çift mi doğuyor?" sorularını gündeme getirdi.