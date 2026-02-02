Kim Kardashian ve Lewis Hamilton'un 7 milyonluk gizli randevusu!

Kim Kardashian ve Lewis Hamilton'un 7 milyonluk gizli randevusu!
Yayınlanma:
Kim Kardashian ve Lewis Hamilton, İngiltere’de 7 milyon TL'lik lüks bir randevuya imza attı. Özel jetlerin havalandığı, spa merkezinin sadece onlara kapatıldığı bu gizli buluşma, "On yıllık dostluk aşka mı dönüştü?" sorusunu gündeme taşıdı.

Kim Kardashian ve Formula 1’in efsane ismi Lewis Hamilton'un, İngiltere'de gözlerden uzak randevusu magazin dünyasını salladı.

ABD basınında yer alan bilgilere göre, Kim Kardashian, Hamilton ile buluşabilmek için 100 milyon sterlin değerindeki "Kim Air" isimli özel jetiyle ABD’den İngiltere’ye uçtu. Sadece jetin yakıt ve operasyon maliyetinin 90 bin sterlin (5.3 milyon TL) olduğu belirtildi.

Lewis Hamilton ise Londra’dan Oxfordshire’a geçmek için trafikle uğraşmak yerine 5 bin sterlinlik (yaklaşık 300 bin TL) bir helikopter kiralayarak havalimanına indi. Hamilton’a yolculuk boyunca özel koruması eşlik etti.

kim-kardashian-ve-lewis-hamiltonun-7-milyonluk-gizli-randevusu.jpg

Kanye West Kadıköy'e geliyor: Tarih belli olduKanye West Kadıköy'e geliyor: Tarih belli oldu

SPA MERKEZİNİ KAPATTILAR

85 dönümlük dev bir arazi üzerine kurulu olan tarihi malikanede kalan ikili, hiçbir masraftan kaçınmadı. Otelin dünyaca ünlü spa merkezi, 2.5 saatliğine diğer tüm konuklara kapatılarak sadece Kardashian ve Hamilton'un kullanımına sunuldu.

Yemeklerini otelin restoranı yerine özel bir odada yiyen ikiliye, en seçkin menüler ve kusursuz bir servis eşlik etti. Tesislerin kapatılması ve özel hizmet bedelleri de eklenince, tek bir randevunun faturası 120 bin sterlin yani yaklaşık 7 milyon TL'yi buldu.

kim-kardashian-ve-lewis-hamiltonun-7-milyonluk-gizli-randevusu.webp

ON YILLIK DOSTLUK AŞKA MI DÖNÜŞTÜ?

On yılı aşkın süredir yakın arkadaş olan ancak bugüne kadar isimleri hiç romantik bir iddiaya karışmayan ikilinin bu lüks randevusu, "Yeni bir çift mi doğuyor?" sorularını gündeme getirdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
Benzin istasyonu bile olan kasabayı komple satışa çıkardılar: Fiyatını ilanla duyurdular
Benzin istasyonu bile olan kasabayı komple satışa çıkardılar: Fiyatını ilanla duyurdular
Minik patronların dev gardırobu! Çocuk kıyafetleri cüzdanımızı nasıl boşaltıyor?
Ilgaz Dağları'nda yıllar sonra görülen kar ruloları için uzmanlar uyardı: Sakın dokunmayın
Öncü enflasyon verisi geldi
Öncü enflasyon verisi geldi
Altın haftaya son 10 günün en düşük değeriyle başladı
Altın haftaya son 10 günün en düşük değeriyle başladı
Meteoroloji'den 50'den fazla il için sarı kodlu uyarı: Fırtınaya hazırlıklı olun!
Çin’den sonra Afrika yükselişte: Kuzey Afrika ülkesi tek fabrikayla Avrupa’ya nasıl meydan okuyor?
Çin’den sonra Afrika yükselişte:
Kuzey Afrika ülkesi tek fabrikayla Avrupa’ya nasıl meydan okuyor?
Cumhuriyet tarihinde böylesi görülmedi: Elleçme rekoru kırıldı
Elleçme rekoru kırıldı
Cumhuriyet tarihinde böylesi görülmedi
AKOM İstanbul için kar tahminini değiştirdi
AKOM İstanbul için kar tahminini değiştirdi
Magazin
Fatih Ürek hakkındaki çirkin iddiaya hastaneden açıklama
Fatih Ürek hakkındaki çirkin iddiaya hastaneden açıklama
Yeşilçam'ın usta ismi Necdet Kökeş hayatını kaybetti
Yeşilçam'ın usta ismi Necdet Kökeş hayatını kaybetti