James Bond koltuğu için 6 aday! Aralarındaki bir isim şaşırttı
Daniel Craig’in ardından yeni James Bond’u canlandıracak isim için arayışta kritik aşamaya gelindi. 6 adaylık listedeki bir isim ise 'gizili favori' olarak dikkat çekti.
Daniel Craig'in No Time to Die filmiyle ikonik 007 rolüne veda etmesinin ardından, Hollywood sıradaki James Bond'u seçmeye hazırlanıyor. Amazon MGM Studios, serinin merakla beklenen yeni filmi için oyuncu arayışında son aşamaya geldi.
Eylül ayında gerçekleştirilecek kritik deneme çekimleri öncesinde, 6 kişilik listede Hollywood'un en popüler jönlerinin yanı sıra, ismi duyulduğunda herkesi şaşkına çeviren ve şu an "gizli favori" olarak gösterilen sürpriz bir isim de yer alıyor.
İşte adaylar:
Jacob Elordi: Euphoria dizisiyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu, yapım ekibine göre 1.96'lık boyu ve sert karizmasıyla klasik Sean Connery dönemini andıran bir Bond profili çiziyor. Yönetmen Villeneuve ile şimdiden bir ön görüşme gerçekleştirdiği konuşuluyor.
Paul Mescal: Aftersun ile Oscar adaylığı alan ve Gladiator II ile aksiyon arenalarında rüştünü ispatlayan İrlandalı oyuncu, seriyi uzun yıllar sırtlayabilecek en güçlü isimlerden biri olarak görülüyor.
Callum Turner: Şu sıralar Dua Lipa ile evliliğiyle gündemden düşmeyen ünlü oyuncu, Ian Fleming'in kitaplarında tasvir ettiği geleneksel, centilmen İngiliz ajanı fiziğine en yakın aday olarak görülüyor.
Jack Lowden: Casus dizisi Slow Horses ile büyük beğeni toplayan İskoç oyuncu, uzun süredir hem eleştirmenlerin hem de yapımcı ortakların radarında güçlü bir aday olarak yer alıyor.
Harris Dickinson: Triangle of Sadness ve The Iron Claw filmleriyle modern sinemanın en yetenekli genç oyuncuları arasında gösterilen Dickinson, modern casus imajına uyum sağlayacak isimlerden biri olarak görülüyor.
Listenin en büyük sürprizi ve Hollywood kulislerinde "aranan kan" olarak nitelendirilen isim Jack Barton oldu. Netflix'in popüler gençlik dizisi Heartstopper ve SAS: Rogue Heroes yapımlarıyla tanınan 31 yaşındaki İngiliz oyuncu, listenin küresel çapta en az tanınan ismi olmasına rağmen yapımcıların bir numaralı tercihi konumuna yükseldi.
Page Six tarafından aktarılan kulis bilgilerine göre stüdyo içinden kaynaklar Barton'ı direkt olarak "İşte o isim!" diyerek tanımlıyor. Yönetmen Denis Villeneuve'ün, Daniel Craig'in ilk seçildiği dönemdeki gibi çok fazla ön plana çıkmamış, karakterle birlikte büyüyecek "taze bir yüz" arayışı, Barton'ı listenin zirvesine taşıdı.