James Bond koltuğu için 6 aday! Aralarındaki bir isim şaşırttı

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Listenin en büyük sürprizi ve Hollywood kulislerinde "aranan kan" olarak nitelendirilen isim Jack Barton oldu. Netflix'in popüler gençlik dizisi Heartstopper ve SAS: Rogue Heroes yapımlarıyla tanınan 31 yaşındaki İngiliz oyuncu, listenin küresel çapta en az tanınan ismi olmasına rağmen yapımcıların bir numaralı tercihi konumuna yükseldi.