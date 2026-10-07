İlk filmiyle Oscar almıştı: 102 yaşında hayatını kaybetti

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Kariyerine tiyatro ve televizyon projeleriyle başlayan Eva Marie Saint, beyazperdedeki ilk oyunculuk deneyimini 1954 yılında Elia Kazan’ın yönettiği On the Waterfront (Rıhtımlar Üzerinde) filmiyle yaşadı. Marlon Brando ile başrolü paylaştığı bu ilk sinema filmiyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Oscar'ını kazanarak, ilk rolüyle Akademi Ödülü alan nadir aktrisler arasına girdi.