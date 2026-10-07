İlk filmiyle Oscar almıştı: 102 yaşında hayatını kaybetti
"Rıhtımlar Üzerinde" filmiyle sinemaya adım atar atmaz Oscar kazanan efsane oyuncu Eva Marie Saint, 102 yaşında hayatını kaybetti.
İlk filmiyle Oscar alan efsane oyuncu Eva Marie Saint, 102 yaşında Los Angeles'taki evinde yaşamını yitirdi. Sinema tarihine adını altın harflerle yazdıran sanatçının vefatı, Hollywood'da derin bir üzüntüyle karşılandı.
Kariyerine tiyatro ve televizyon projeleriyle başlayan Eva Marie Saint, beyazperdedeki ilk oyunculuk deneyimini 1954 yılında Elia Kazan’ın yönettiği On the Waterfront (Rıhtımlar Üzerinde) filmiyle yaşadı. Marlon Brando ile başrolü paylaştığı bu ilk sinema filmiyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Oscar'ını kazanarak, ilk rolüyle Akademi Ödülü alan nadir aktrisler arasına girdi.
Kariyeri boyunca Hollywood'un en büyük jönleriyle kamera karşısına geçen usta oyuncu, Alfred Hitchcock’un North by Northwest (Gizli Teşkilat) filminde Cary Grant ile başrolü paylaştı. Filmde canlandırdığı gizemli casus Eve Kendall rolüyle hafızalara kazınan Saint, döneminin en ikonik kadın figürlerinden biri haline geldi.
Televizyon dünyasında da büyük başarılar elde eden ve People Like Us dizisiyle Emmy Ödülü kazanan sanatçı, ilerleyen yaşlarında da mesleğinden kopmadı. 2006 yapımı Superman Returns filminde Superman'in üvey annesi Martha Kent karakterine hayat veren Saint, son olarak The Legend of Korra animasyon serisinde seslendirme yapmıştı.
1951 yılında evlendiği yapımcı Jeffrey Hayden ile 2016'daki vefatına kadar 65 yıl boyunca örnek bir evlilik sürdüren Eva Marie Saint, arkasında onlarca klasik yapım bıraktı.
Ölüm haberi, sanatçının halkla ilişkiler sorumlusu Jeff Sanderson tarafından duyuruldu. Saint'in ABD'nin Los Angeles şehrindeki evinde hayatını kaybettiği öğrenildi.