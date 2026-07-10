İktidara yakınlığıyla bilinen Alişan'dan ekonomi çıkışı: "Kazandığımız su gibi gidiyor"

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Ünlü sanatçı yaşadığı zorlukları dile getirirken, "Gidiyor şu anda... Yani kazandığımızın belki de daha fazlası maalesef gidiyor. Çocuklar var; onların okulu var, onların masrafları var. Evin masrafları var, kendi masraflarımız var. Kıyafetimiz, şuyumuz buyumuz, oyumuz buyumuz derken... Tabii ki herkes kendi kazandığına göre harcıyor para ama şu anda evet, bir şey var yani; su gibi gidiyor. Vallahi su gibi gidiyor." şeklinde konuştu.