İktidara yakınlığıyla bilinen Alişan'dan ekonomi çıkışı: "Kazandığımız su gibi gidiyor"
İktidara yakınlığı ile bilinen şarkıcı Alişan, Ankara’daki bir etkinlikte artan hayat pahalılığına dikkat çekti. Yatırım yapamamadığını söyleyen Alişan, ‘’Kazandığımızın belki de daha fazlası gidiyor. Su gibi gidiyor.’’dedi.
Şarkıcı Alişan Ankara’da katıldığı bir lansmanda basın mensuplarının sorularını yanıtlarken son dönemdeki ekonomik koşullar ve yatırım planlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ünlü isim, artan yaşam maliyetleri nedeniyle yeni yatırım yapmanın kolay olmadığını ifade etti.
TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Alişan Ankara’da düzenlenen Criter Bulvar projesinin tanıtım etkinliğinde gazetecilerle bir araya geldi. Ekonomik gündeme ilişkin yöneltilen soruları da yanıtlayan sanatçı, mevcut piyasa şartlarının yatırım yapmayı zorlaştırdığını dile getirdi.
İktidara yakınlığıyla bilinen Alişan, son dönemde yatırım planlarının sorulması üzerine esprili bir dille, ‘’Yatırım şu an yapamıyoruz, şu an yatıyoruz" dedi.
Ünlü sanatçı kendi hayatında yaşadığı ekonomik zorluklardan gazetecilere dert yandı. Konuşmasında ailevi sorumluluklarının ve gündelik yaşam maliyetlerinin altını çizdi.
Ünlü sanatçı yaşadığı zorlukları dile getirirken, "Gidiyor şu anda... Yani kazandığımızın belki de daha fazlası maalesef gidiyor. Çocuklar var; onların okulu var, onların masrafları var. Evin masrafları var, kendi masraflarımız var. Kıyafetimiz, şuyumuz buyumuz, oyumuz buyumuz derken... Tabii ki herkes kendi kazandığına göre harcıyor para ama şu anda evet, bir şey var yani; su gibi gidiyor. Vallahi su gibi gidiyor." şeklinde konuştu.