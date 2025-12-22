Hollywood’dan acı haber: 46 yaşındaki ünlü oyuncu intihar etti

Hollywood’dan acı haber: 46 yaşındaki ünlü oyuncu intihar etti
Hollywood bir ölüm haberiyle sarsıldı. 46 yaşındaki ABD’li oyuncu James Ransone’un intihar sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.

It: Chapter Two filmi ve efsane dizi The Wire'daki rolleriyle hafızalara kazınan ABD'li oyuncu James Ransone, 46 yaşında hayatını kaybetti. Adli tıp kurumu, ünlü oyuncunun ölüm nedenini açıkladı.

Los Angeles Bölgesi Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemeler sonucunda, James Ransone’un ölümünün intihar sonucu gerçekleştiği duyuruldu.

İhbar üzerine ünlü oyuncunun evine giden polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemeler sonucunda herhangi bir şüpheli duruma rastlanmadığını ve olayın bir intihar vakası olarak kayıtlara geçtiğini bildirdi.

O ROLLERLE TANINIYORDU

James Ransone, The Wire dizisindeki Ziggy Sobotka karakteriyle büyük bir şöhret yakalamıştı.

Son yıllarda ise Stephen King uyarlaması olan korku serisi It: Chapter Two filminde Eddie Kaspbrak'ın yetişkinliğini canlandırmıştı.

Kariyeri boyunca pek çok projede yer alan Ransone, The Wire’ın ardından Alexander Skarsgård ile birlikte Generation Kill adlı mini dizide rol almıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

