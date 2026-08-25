Harry Potter dizisinde sürpriz değişiklik! Jon Snow Hogwarts’a geliyor
Harry Potter dizisinde sürpriz bir değişiklik yaşandı. Nicholas Hoult'un ayrılık kararının ardından, Game of Thrones’un efsane karakteri Jon Snow’u canlandıran Kit Harington, dizinin kadrosuna katıldı.
Merakla beklenen Harry Potter dizisinin kadrosuna dünyaca ünlü bir isim daha dahil oldu. Game of Thrones dizisinde Jon Snow karakteriyle hafızalara kazınan Kit Harington, Harry Potter evrenine katıldı.
Kit Harington, sekiz sezon boyunca Game of Thrones'ta canlandırdığı Jon Snow karakteriyle dünya çapında büyük bir hayran kitlesine ulaşmıştı.
Ünlü oyuncu şimdi ise bambaşka bir evrende izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Harington, Harry Potter dizisinin ikinci sezonunda Gilderoy Lockhart rolünü üstlenecek.
Harington'ın kadroya katılması, yapımda yaşanan oyuncu değişikliğinin ardından gerçekleşti.
X-Men ve Superman gibi yapımlarla tanınan Nicholas Hoult, bu ayın başında Gilderoy Lockhart rolü için seçilmişti. Ancak dizinin yapım takvimindeki değişikliklerin diğer projeleriyle çakışması nedeniyle Hoult projeden ayrıldı.
HBO da Hoult'un ayrılığının ardından Kit Harington'ın role getirildiğini doğruladı.
Harington'ın Gilderoy Lockhart'ı canlandırması ayrıca dikkat çekici bir tesadüf taşıyor. Ünlü oyuncu, daha önce Harry Potter'ın sesli kitap uyarlamasında da Lockhart karakterini seslendirmişti.
Ünlü oyuncu daha önce verdiği bir röportajda Harry Potter hayranı olduğunu belirterek Lockhart'ın en sevdiği karakterlerden biri olduğunu söylemişti. Harington, karakteri canlandırma teklifini “gerçek bir rüya” olarak nitelendirmişti.
Gilderoy Lockhart, Harry Potter serisinin ikinci kitabı Harry Potter ve Sırlar Odasında önemli bir karakter olarak karşımıza çıkıyor.
Hogwarts'ta Karanlık Sanatlara Karşı Savunma dersinin öğretmenliğini üstleniyor. Lockhart, daha önce beyaz perdede Kenneth Branagh tarafından canlandırılmıştı.