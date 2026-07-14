Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Magazin Hande Erçel'in Bodrum tatilinde dikkat çeken kareler! Gözünü bir an olsun ayırmadı

Hande Erçel'in Bodrum tatilinde dikkat çeken kareler! Gözünü bir an olsun ayırmadı

Tatil sezonunu Bodrum'da açan Hande Erçel, ailesiyle geçirdiği keyifli anlarla objektiflere yansıdı. Ünlü oyuncu, gün boyunca yeğeni Mavi ve dört aylık hamile olan ablası Gamze Erçel'i bir an olsun yalnız bırakmadı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Hande Erçel'in Bodrum tatilinde dikkat çeken kareler! Gözünü bir an olsun ayırmadı - Fotoğraf: 1
1 6

Yoğun geçen sezonun ardından tatil için Bodrum'u tercih eden Hande Erçel, ailesiyle geçirdiği keyifli anlarla objektiflere yansıdı. Ünlü oyuncunun özellikle yeğeni Mavi'ye gösterdiği ilgi dikkatlerden kaçmadı.

Hande Erçel'in Bodrum tatilinde dikkat çeken kareler! Gözünü bir an olsun ayırmadı - Fotoğraf: 2
2 6

Habertürk'ün haberine göre, yaz tatiline Bodrum'da başlayan Hande Erçel, tatilini dört aylık hamile olan ablası Gamze Erçel, eniştesi Caner Yıldırım ve yeğeni Mavi ile birlikte görüntülendi.

Türkbükü'ndeki bir plajda tatilin keyfini çıkaran ünlü oyuncu, gün boyunca ailesiyle vakit geçirdi.

Hande Erçel'in Bodrum tatilinde dikkat çeken kareler! Gözünü bir an olsun ayırmadı - Fotoğraf: 3
3 6

Plajda kardeşinin kızı Mavi ile ilgilenen Erçel, oyun oynayıp sohbet ettiği yeğenini bir an olsun yalnız bırakmadı. Ünlü oyuncunun ailece geçirdiği samimi anlar objektiflere yansıdı.

Hande Erçel'in Bodrum tatilinde dikkat çeken kareler! Gözünü bir an olsun ayırmadı - Fotoğraf: 4
4 6

Bir süre sonra ablası ve bir arkadaşıyla denize girmek isteyen Hande Erçel, kısa bir sohbetin ardından suyun beklediğinden daha soğuk olduğunu fark etti.

Hande Erçel'in Bodrum tatilinde dikkat çeken kareler! Gözünü bir an olsun ayırmadı - Fotoğraf: 5
5 6

Bunun üzerine denize girmekten vazgeçen oyuncu, yeniden şezlonguna dönerek güneşlenmeyi tercih etti.

Hande Erçel'in Bodrum tatilinde dikkat çeken kareler! Gözünü bir an olsun ayırmadı - Fotoğraf: 6
6 6

32 yaşındaki ünlü oyuncu, günün geri kalanını da ailesiyle geçirdi. Özellikle yeğeni Mavi ile yakından ilgilenen Erçel'in tatil kareleri sosyal medyada gündem oldu.

Hande Erçel Bodrum Tatil
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro