Hande Erçel'in Bodrum tatilinde dikkat çeken kareler! Gözünü bir an olsun ayırmadı
Tatil sezonunu Bodrum'da açan Hande Erçel, ailesiyle geçirdiği keyifli anlarla objektiflere yansıdı. Ünlü oyuncu, gün boyunca yeğeni Mavi ve dört aylık hamile olan ablası Gamze Erçel'i bir an olsun yalnız bırakmadı.
Yoğun geçen sezonun ardından tatil için Bodrum'u tercih eden Hande Erçel, ailesiyle geçirdiği keyifli anlarla objektiflere yansıdı. Ünlü oyuncunun özellikle yeğeni Mavi'ye gösterdiği ilgi dikkatlerden kaçmadı.
Habertürk'ün haberine göre, yaz tatiline Bodrum'da başlayan Hande Erçel, tatilini dört aylık hamile olan ablası Gamze Erçel, eniştesi Caner Yıldırım ve yeğeni Mavi ile birlikte görüntülendi.
Türkbükü'ndeki bir plajda tatilin keyfini çıkaran ünlü oyuncu, gün boyunca ailesiyle vakit geçirdi.
Plajda kardeşinin kızı Mavi ile ilgilenen Erçel, oyun oynayıp sohbet ettiği yeğenini bir an olsun yalnız bırakmadı. Ünlü oyuncunun ailece geçirdiği samimi anlar objektiflere yansıdı.
Bir süre sonra ablası ve bir arkadaşıyla denize girmek isteyen Hande Erçel, kısa bir sohbetin ardından suyun beklediğinden daha soğuk olduğunu fark etti.
Bunun üzerine denize girmekten vazgeçen oyuncu, yeniden şezlonguna dönerek güneşlenmeyi tercih etti.
32 yaşındaki ünlü oyuncu, günün geri kalanını da ailesiyle geçirdi. Özellikle yeğeni Mavi ile yakından ilgilenen Erçel'in tatil kareleri sosyal medyada gündem oldu.