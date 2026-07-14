Halk TV Magazin Hande Erçel'in Bodrum tatilinde dikkat çeken kareler! Gözünü bir an olsun ayırmadı

Hande Erçel'in Bodrum tatilinde dikkat çeken kareler! Gözünü bir an olsun ayırmadı Tatil sezonunu Bodrum'da açan Hande Erçel, ailesiyle geçirdiği keyifli anlarla objektiflere yansıdı. Ünlü oyuncu, gün boyunca yeğeni Mavi ve dört aylık hamile olan ablası Gamze Erçel'i bir an olsun yalnız bırakmadı.

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