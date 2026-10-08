Hande Erçel Almanya yolcusu! İranlı yönetmenin filminde başrolde

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Hikayesi Berlin'de geçecek olan 'Diaspora', Almanca, İngilizce ve Türkçe dillerinde çekilecek. Deadline'de yer alan habere göre, Hande Erçel'in çekimlerden yaklaşık bir ay önce Berlin'e giderek karakter çalışması, dil eğitimi ve provalara başlaması bekleniyor.