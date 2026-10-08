Hande Erçel Almanya yolcusu! İranlı yönetmenin filminde başrolde
Hande Erçel, İranlı yönetmen Nadar Saeivar'ın Almanya'da çekilecek yeni filmi Diaspora'nın başrolünü üstlendi.
Rol aldığı yapımlarla uluslararası bir hayran kitlesine ulaşan Hande Erçel, kariyerinde yeni bir projeye hazırlanıyor.
Ünlü oyuncu, İranlı yönetmen ve senarist Nadar Saeivar'ın 'Diaspora' adlı yeni filminde başrol oynayacak. Almanya'da geçecek filmin çekimlerinin 2027 yılının başlarında başlaması planlanıyor.
Hikayesi Berlin'de geçecek olan 'Diaspora', Almanca, İngilizce ve Türkçe dillerinde çekilecek. Deadline'de yer alan habere göre, Hande Erçel'in çekimlerden yaklaşık bir ay önce Berlin'e giderek karakter çalışması, dil eğitimi ve provalara başlaması bekleniyor.
Erçel, filmde Merve adlı bir Türk kadınına hayat verecek. Türkiye'de eşinin trajik ölümünün ardından 12 yaşındaki oğluyla Almanya'ya yerleşen Merve, yeni bir hayat kurmaya çalışırken kendisini beklenmedik olayların içinde bulacak.
Filmin hikayesinde Merve, ikinci çocuklarını bekleyen Alman bir ailenin dil okulunda iş bulacak. Ailenin 15 yaşındaki oğlu Luca'nın uygunsuz fiziksel davranışlarına maruz kalan Merve, yaşananları çocuğun babasına anlatacak. Ancak ailenin kendisine inanmaması üzerine genç kadın, suçlamalar ve toplumsal önyargılarla mücadele etmek zorunda kalacak.
Hande Erçel'e filmde Alman oyuncu Moritz Bleibtreu eşlik edecek. Bleibtreu, hikayede Alman ailenin babasını canlandıracak. Filmin diğer oyuncularının da önümüzdeki haftalarda açıklanması bekleniyor.