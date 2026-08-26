Gülben Ergen ilki yaşadı
35 yıldır sahnelerde boy gösteren ünlü şarkıcı Gülben Ergen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bir ilki yaşadığını duyurdu.
Sahne performanslarıyla yıllardır sevenleriyle buluşan ünlü şarkıcı Gülben Ergen, özel günlerde de çalışmayı tercih etti. Ancak bu yıl doğum gününde bir ilki yaşadı.
Ergen, 35 yıllık sanat hayatında ilk kez doğum günü sabahına herhangi bir iş programı olmadan başladı. Ünlü şarkıcı, gününü üç oğluyla birlikte geçirerek yeni yaşını kutladı.
Doğum gününden kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Gülben Ergen, yaşadığı ilki şu sözlerle anlattı:
“35 yıldır her özel günde çalıştım. İlk kez doğum günü sabahı çalışmak zorunda olmadan uyandım ve üç oğlumla keyifli bir gün geçirdim.”
Ergen'in oğullarıyla verdiği pozlar kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
Gülben Ergen'in doğum günü paylaşımına takipçilerinin yanı sıra ünlü isimlerden de çok sayıda yorum geldi. Belçim Bilgin, Zeynep Bastık ve Safiye Soyman gibi isimler, Ergen'in yeni yaşını yorumlarıyla kutladı.
Ünlü şarkıcının oğullarıyla geçirdiği doğum gününden paylaştığı kareler binlerce beğeni alırken, takipçileri de yorumlarıyla Ergen'in mutluluğuna ortak oldu.