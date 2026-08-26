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Gülben Ergen ilki yaşadı

35 yıldır sahnelerde boy gösteren ünlü şarkıcı Gülben Ergen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bir ilki yaşadığını duyurdu.

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Gülben Ergen ilki yaşadı - Fotoğraf: 1
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Sahne performanslarıyla yıllardır sevenleriyle buluşan ünlü şarkıcı Gülben Ergen, özel günlerde de çalışmayı tercih etti. Ancak bu yıl doğum gününde bir ilki yaşadı.

Gülben Ergen ilki yaşadı - Fotoğraf: 2
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Ergen, 35 yıllık sanat hayatında ilk kez doğum günü sabahına herhangi bir iş programı olmadan başladı. Ünlü şarkıcı, gününü üç oğluyla birlikte geçirerek yeni yaşını kutladı.

Gülben Ergen ilki yaşadı - Fotoğraf: 3
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Doğum gününden kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Gülben Ergen, yaşadığı ilki şu sözlerle anlattı:

Gülben Ergen ilki yaşadı - Fotoğraf: 4
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“35 yıldır her özel günde çalıştım. İlk kez doğum günü sabahı çalışmak zorunda olmadan uyandım ve üç oğlumla keyifli bir gün geçirdim.”

Ergen'in oğullarıyla verdiği pozlar kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Gülben Ergen ilki yaşadı - Fotoğraf: 5
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Gülben Ergen'in doğum günü paylaşımına takipçilerinin yanı sıra ünlü isimlerden de çok sayıda yorum geldi. Belçim Bilgin, Zeynep Bastık ve Safiye Soyman gibi isimler, Ergen'in yeni yaşını yorumlarıyla kutladı.

Gülben Ergen ilki yaşadı - Fotoğraf: 6
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Ünlü şarkıcının oğullarıyla geçirdiği doğum gününden paylaştığı kareler binlerce beğeni alırken, takipçileri de yorumlarıyla Ergen'in mutluluğuna ortak oldu.

Gülben Ergen Şarkıcı
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