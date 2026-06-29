Gazi Koşusu'nda şıklık mı rüküşlük mü yarıştı? Ünlü modacı ağzına geleni söyledi

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Yarışı, Emrah Nalçakan'ın sahibi olduğu ve Halis Karataş'ın jokeyliğini yaptığı 'Bay Nalçakan' isimli safkan kazandı. Nalçakan, toplam 126 milyon 870 bin TL ödül kazanarak Türk at yarışçılığı tarihinde tek yarışta verilen en yüksek ödülün sahibi oldu.