Gazi Koşusu'nda şıklık mı rüküşlük mü yarıştı? Ünlü modacı ağzına geleni söyledi
100. Gazi Koşusu'nu izlemeye gelem isimlerin kıyafetleri dikkat çekti. Modacı Barbaros Şansal, kıyafetleri “Medrano Sirki gibi” diyerek eleştirirken, sosyal medyada şıklık mı rüküşlük mü tartışması başladı.
100. Gazi Koşusu dün gerçekleşti. Tarihi yarış yalnızca pistteki heyecanla değil, tribünlerdeki şıklık yarışıyla da konuşuldu. İş, sanat ve spor dünyasının birçok tanınmış ismi Veliefendi Hipodromu'nda bir araya gelirken, dikkat çeken kıyafet seçimleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Şıklık mı rüküşlük mü tartışmaları sürerken ünlü modacı Barbaros Şansal da bir paylaşımda bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şansal, "A ha ha! Medrano Sirki gibi." ifadelerini kullanarak bazı kombinleri eleştirdi.
Farah Zeynep Abdullah, "Bizim İçin Şampiyon" filminde hayat verdiği efsane safkan Bold Pilot'ın sahipleri Atman ailesiyle birlikte yarışı izledi.
Nihat Kahveci, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da tribündeki isimler arasındaydı.
Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım'ın Sinan Engin ile verdiği poz da sosyal medyada ilgi gördü.
Gösterişli şapkalar, iddialı elbiseler ve birbirinden farklı kombinler sosyal medyada gündem olurken, bazı kullanıcılar davetlilerin tarzını "çok şık" olarak değerlendirirken, bazıları ise tercihleri abartılı ve rüküş buldu.
Sinan Engin-Oğulcan Engin, Yılmaz Vural, Tülin Şahin, Ceren Benderlioğlu, Gülsim Ali, Derya Şensoy-Yağız Can Konyalı, Burak Şafak, Gözde Gürkan, Aybüke Yılmaz, Burak Sergen, Arda Türkmen-Melodi Erbirliler gibi ünlü isimler, 100'üncü Gazi Koşusu'nu takip etti.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana aralıksız düzenlenen Gazi Koşusu'nun 100'üncüsü, İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirildi.
Yarışı, Emrah Nalçakan'ın sahibi olduğu ve Halis Karataş'ın jokeyliğini yaptığı 'Bay Nalçakan' isimli safkan kazandı. Nalçakan, toplam 126 milyon 870 bin TL ödül kazanarak Türk at yarışçılığı tarihinde tek yarışta verilen en yüksek ödülün sahibi oldu.
İşte dikkat çeken kombinler: