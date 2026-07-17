Evde Tek Başına'nın unutulmaz ismi hayatını kaybetti

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Acı haberi duyuran menajeri Phil Belfield, yaptığı açıklamada, "Onun gibisini bir daha asla göremeyeceğiz. Onsuz dünya daha eksik bir yer." ifadelerini kullandı.

Belfield, sözlerini "Onu tanımak, sevmek ve birlikte çalışmak benim için büyük bir onurdu. Kalbimde ve dünyanın dört bir yanındaki sinema ve televizyon izleyicilerinin kalbinde her zaman özel bir yeri olacak." diyerek tamamladı.