Evde Tek Başına'nın unutulmaz ismi hayatını kaybetti
Evde Tek Başına 2 filminde canlandırdığı "Güvercin Kadın" karakteriyle milyonların hafızasında yer edinen, Oscar ödüllü İrlandalı oyuncu Brenda Fricker 81 yaşında hayatını kaybetti.
Oscar ödüllü usta oyuncu Brenda Fricker, 81 yaşında yaşamını yitirdi. Kariyeri boyunca tiyatro, televizyon ve sinemada birçok projede yer alan Fricker, özellikle Evde Tek Başına 2 filmindeki "Güvercin Kadın" karakteriyle dünya çapında tanındı.
Brenda Fricker, 1989 yapımı My Left Foot (Sol Ayağım) filmiyle 1990 yılında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Oscarını kazandı.
Bu başarısıyla Oscar kazanan ilk İrlandalı kadın oyuncu olarak sinema tarihine geçen Fricker, aynı yıl Julia Roberts ve Anjelica Huston gibi güçlü rakiplerini geride bıraktı.
Usta oyuncu, 1992 yapımı Evde Tek Başına 2 filminde Kevin'ın Central Park'ta tanıştığı ve zamanla dost olduğu "Güvercin Kadın" karakteriyle de geniş kitlelerin sevgisini kazandı.
Fricker ayrıca BBC'nin uzun soluklu dizisi Casualty'de canlandırdığı Hemşire Megan Roach karakteriyle de yıllarca ekranlarda boy gösterdi.
Acı haberi duyuran menajeri Phil Belfield, yaptığı açıklamada, "Onun gibisini bir daha asla göremeyeceğiz. Onsuz dünya daha eksik bir yer." ifadelerini kullandı.
Belfield, sözlerini "Onu tanımak, sevmek ve birlikte çalışmak benim için büyük bir onurdu. Kalbimde ve dünyanın dört bir yanındaki sinema ve televizyon izleyicilerinin kalbinde her zaman özel bir yeri olacak." diyerek tamamladı.
Brenda Fricker'in vefatı, sinema dünyasında büyük üzüntü yaratırken, hayranları da usta oyuncuya sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla veda etti.