Eski eşler Bodrum'da görüntülendi! 17 yıl önce boşanmışlardı
17 yıl önce boşanan Emre Kınay ile Emine Ün, kızları Duru ile birlikte Bodrum'da görüntülendi. Türkbükü'nde ortaya çıkan eski eşlerin samimi ve dostane halleri objektiflere yansıdı.
Ünlü oyuncu Emre Kınay ile eski eşi Emine Ün, yaz tatilinde Bodrum'da bir araya geldi. 17 yıl önce yollarını ayıran eski eşler, kızları Duru ile birlikte Türkbükü'nde objektiflere yansıdı.
Habertürk'ün haberine göre, 2003-2009 yılları arasında evli kalan Emre Kınay ile Emine Ün, Türkbükü'ndeki bir plajda görüntülendi. Kızları Duru'nun da eşlik ettiği buluşmada ailece keyifli vakit geçirdikleri görüldü.
Güneşlenen ve denizin tadını çıkaran eski eşler, sıcak havanın etkisiyle serinlemek için denize girdi.
Emre Kınay ile Emine Ün'ün denizde uzun süre sohbet ettiği ve dostane tavırlar sergilediği objektiflere yansıdı. Bir süre sonra kızları Duru da anne ve babasının yanına gelerek sohbetlerine katıldı.
Deniz keyfinin ardından Emine Ün, sudan çıkar çıkmaz köpeğinin yanına giderek onunla vakit geçirdi. Gün boyunca plajda dinlenen eski eşler, tatillerini sakin ve huzurlu bir atmosferde sürdürdü.
17 yıl önce evliliklerini sonlandıran Emre Kınay ile Emine Ün'ün kızları Duru için bir araya geldiği belirtildi.