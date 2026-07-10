Emel Müftüoğlu'nun son hali gündem oldu: Paylaşımına yorum yağdı!

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Ünlü sanatçının fit görünümü takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Müftüoğlu yaşadığı değişimi şu sözlerle dile getirdi; "Tam bir sene olmuş Halil Bey'e geldiğimde tam bir sağlık harabesiydim. Şeker tavan, kilo tavan, kolesterol tavan. Bir senede 85 kilodan 63'e yaptığım yolculuk tabii ki doktor kontrolünde... Beni yeniden sağlığıma döndürdü. Teşekkürler doktorcum."