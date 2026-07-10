Emel Müftüoğlu'nun son hali gündem oldu: Paylaşımına yorum yağdı!
Bir yıl içinde 85 kilodan 63 kiloya düşen Emel Müftüoğlu, geçirdiği büyük değişimi sosyal medya hesabından paylaştı. Sağlık sorunlarını doktor kontrolünde geride bıraktığını belirten sanatçı, son haliyle takipçilerinden büyük beğeni topladı.
Emel Müftüoğlu verdiği kilolarla magazin gündemine bomba gibi düştü. Bir yıl içerisinde adeta iğne ipliğe dönen ünlü şarkıcı Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.
Emel Müftüoğlu‘nun eski halinden deyim yerindeyse eser kalmadı. Sanatçının bir yıl içerisinde uğradığı değişim başta hayranları olmak üzere yakın çevresini de şaşkına çevirdi. Bir yılda 85 kilodan 63 kiloya kadar düşen Müftüoğlu doktoruyla birlikte çekildiği kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.
Ünlü sanatçının fit görünümü takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
Müftüoğlu yaşadığı değişimi şu sözlerle dile getirdi; "Tam bir sene olmuş Halil Bey'e geldiğimde tam bir sağlık harabesiydim. Şeker tavan, kilo tavan, kolesterol tavan. Bir senede 85 kilodan 63'e yaptığım yolculuk tabii ki doktor kontrolünde... Beni yeniden sağlığıma döndürdü. Teşekkürler doktorcum."