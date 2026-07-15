Halk TV Magazin 'Elite' yıldızları rotayı Türkiye'ye çevirdi! Ateş başındaki dansları gündem oldu

'Elite' yıldızları rotayı Türkiye'ye çevirdi! Ateş başındaki dansları gündem oldu Netflix'in fenomen dizisi 'Elite' ile tanınan Georgina Amorós ve Manu Rios, tatil için Marmaris'i seçti. Ünlü oyuncuların "Mardinli Güzel Yarim" şarkısı eşliğinde ateş başında dans ettiği renkli anlar, sosyal medyada gündem oldu.

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