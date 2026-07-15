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Halk TV Magazin 'Elite' yıldızları rotayı Türkiye'ye çevirdi! Ateş başındaki dansları gündem oldu

'Elite' yıldızları rotayı Türkiye'ye çevirdi! Ateş başındaki dansları gündem oldu

Netflix'in fenomen dizisi 'Elite' ile tanınan Georgina Amorós ve Manu Rios, tatil için Marmaris'i seçti. Ünlü oyuncuların "Mardinli Güzel Yarim" şarkısı eşliğinde ateş başında dans ettiği renkli anlar, sosyal medyada gündem oldu.

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'Elite' yıldızları rotayı Türkiye'ye çevirdi! Ateş başındaki dansları gündem oldu - Fotoğraf: 1
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Netflix'in dünya çapında ses getiren dizisi Elite ile büyük bir hayran kitlesine ulaşan İspanyol oyuncular Georgina Amorós ve Manu Rios, yaz tatili için Türkiye'yi tercih etti.

'Elite' yıldızları rotayı Türkiye'ye çevirdi! Ateş başındaki dansları gündem oldu - Fotoğraf: 2
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Marmaris'te arkadaşlarıyla birlikte tatil yapan ikili, renkli anlarını sosyal medya hesaplarından paylaşınca kısa sürede ilgi odağı oldu.

'Elite' yıldızları rotayı Türkiye'ye çevirdi! Ateş başındaki dansları gündem oldu - Fotoğraf: 3
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Yoğun çalışma temposunun ardından soluğu Muğla'nın gözde tatil merkezlerinden Marmaris'te alan Georgina Amorós ve Manu Rios, denizin ve güneşin tadını çıkararak dinlenmeye başladı. Yakın arkadaşlarıyla tatil yapan ünlü isimler, gün boyunca teknede ve sahilde geçirdikleri keyifli anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

'Elite' yıldızları rotayı Türkiye'ye çevirdi! Ateş başındaki dansları gündem oldu - Fotoğraf: 4
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Sosyal medyada yayınlanan fotoğraf ve videolarda Amorós ile Rios'un oldukça neşeli vakit geçirdiği görüldü. Hayranları, ikilinin Türkiye tatiline ait karelere kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yaptı.

'Elite' yıldızları rotayı Türkiye'ye çevirdi! Ateş başındaki dansları gündem oldu - Fotoğraf: 5
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Gecenin ilerleyen saatlerinde sahilde yakılan ateşin etrafında eğlenen ünlü oyuncular, Murat Kurşun'un "Mardinli Güzel Yarim" şarkısı eşliğinde dans etti. Eğlenceli görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

'Elite' yıldızları rotayı Türkiye'ye çevirdi! Ateş başındaki dansları gündem oldu - Fotoğraf: 6
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Türkiye, dünyanın farklı ülkelerinden ünlü isimlerin tatil rotasında yer almaya devam ederken, Georgina Amorós ve Manu Rios'un Marmaris tatili de yaz sezonunun en çok konuşulan paylaşımları arasına girdi.

Oyuncu Marmaris Tatil
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