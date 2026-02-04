Efsane dizinin ikonik evi 4 milyon dolardan 400 bin dolara düştü!

Yayınlanma:
Breaking Bad dizisinde Walter White karakterinin yaşadığı ev yeniden satışa çıkarıldı. Daha önce 4 milyon dolara alıcı aranan mülk, talep görmemesi üzerine yaklaşık yüzde 90 indirimle 400 bin dolardan satışa konuldu.

Tüm dünyada geniş bir hayran kitlesine ulaşan Breaking Bad dizisinde Walter White karakterinin yaşadığı ev yeniden satışa çıkarıldı.

Dizinin sembollerinden biri haline gelen mülkün fiyatı, alıcı bulunamaması nedeniyle ciddi oranda düşürüldü.

efsane-dizinin-ikonik-evi-4-milyon-dolardan-400-bin-dolara-dustu-1.jpg

Tuncel Kurtiz'in evi ve oteli satışa çıkarıldıTuncel Kurtiz'in evi ve oteli satışa çıkarıldı

YÜZDE 90 İNDİRİM!

ABD'nin New Mexico eyaletine bağlı Albuquerque kentinde bulunan ve dört yatak odasına sahip olan ev, daha önce 4 milyon dolar bedelle satışa sunulmuştu. Ancak uzun süre alıcı çıkmaması üzerine mülkün fiyatı yaklaşık yüzde 90 indirimle 400 bin dolara kadar geriledi.

Dizinin final yapmasının ardından evin müzeye dönüştürülmesi ya da turistik bir ziyaret noktası haline getirilmesi gündeme gelmişti. Ancak bölgedeki imar ve kullanım düzenlemeleri, bu tür projelerin hayata geçirilmesine izin vermedi.

efsane-dizinin-ikonik-evi-4-milyon-dolardan-400-bin-dolara-dustu-1.webp​​​​​​​

Satış sürecini yöneten emlak danışmanı, evin yalnızca dizinin hatırasını taşıyan bir yapı olmadığını, aynı zamanda yaşam için uygun bir aile evi olduğunu belirtti. Danışman, daha önce dizide Jesse Pinkman karakterine ait başka bir evin satışını da gerçekleştirdiğini ifade etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

