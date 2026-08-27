5 7

Bu güzel yolculukta yanımızda olan herkese teşekkür ederim. Şimdi biraz durma zamanı. İnsanların ruhundaki o en güçlü duyguyu yeniden yakalamak ve zekanın müziğe yön verdiği yeni projelerde buluşmak üzere, yakında görüşürüz saygılar..."