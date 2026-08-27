'Dünyadan Uzak' ile milyonlara ulaşmışlardı: Sakiler grubu dağıldı!
“Dünyadan Uzak” yorumuyla milyonların beğenisini kazanan Sakiler’den sevenlerine kötü haber geldi. Grup 6 yılın ardından dağıldı.
“Dünyadan Uzak” yorumuyla milyonlara ulaşan Sakiler grubundan sevenlerini üzen haber geldi. Hasan Gözetlik, Yücel Girgin ve Serkan Balkan’dan oluşan grubun 6 yıllık müzik yolculuğu sona erdi.
2020 yılında müzik hayatına başlayan Sakiler, Pinhani’nin sevilen şarkısı “Dünyadan Uzak”a getirdikleri farklı yorumla kısa sürede büyük ses getirdi. Arabesk ezgilerle yeniden yorumlanan şarkı, grubun geniş kitleler tarafından tanınmasını sağladı.
Ayrılık kararını grubun gitaristi Yücel Girgin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Girgin, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Başarı asla bir tesadüf olmadı; doğru zamanda, doğru duyguyla inanmanın bir tasarımıydı. Sakiler dönemi, ardından harika şarkılar ve unutulmaz anılar bırakarak kendi misyonunu tamamladı.
Bu güzel yolculukta yanımızda olan herkese teşekkür ederim. Şimdi biraz durma zamanı. İnsanların ruhundaki o en güçlü duyguyu yeniden yakalamak ve zekanın müziğe yön verdiği yeni projelerde buluşmak üzere, yakında görüşürüz saygılar..."
Grubun ayrılık kararı, sosyal medyada hayranları tarafından üzüntüyle karşılandı.
Hasan Gözetlik, Yücel Girgin ve Serkan Balkan’ın bundan sonraki müzik kariyerlerinde nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu oldu.