Dünyaca ünlü grup ilk kez İstanbul'a geliyor

Heavy metal müziğin önde gelen gruplarından Black Label Society, ilk kez İstanbul'da konser verecek.

Yıllarca Ozzy Osbourne'un gitaristliğini yapan vokalist, gitarist ve söz yazarı Zakk Wylde öncülüğündeki Black Label Society, groove metal, southern rock ve klasik heavy metal unsurlarını bir araya getiren müzikal yapısıyla biliniyor.

Metal severlere müjde

25 yılı aşkın kariyeri boyunca grupta, Wylde'ın karakteristik gitar tonu, sert riff'leri ve blues etkili solo anlayışı, grubun karanlık ve güçlü anlatımıyla birleşerek canlı performanslarda öne çıkıyor. Black Label Society, yüksek enerjili sahne performanslarının yanında sadakat, mücadele, kayıp ve direnç temalarını anlatan şarkı sözleriyle de tanınıyor.

ALBÜM GELİYOR

Grup, 2025 yılının Ekim ayında yayımladığı 'Broken and Blind' adlı yeni parçasıyla dikkat çekerken, bu yıl çıkarılması planlanan yeni albüm için de hazırlıklarını sürdürdüğünü belirtti.