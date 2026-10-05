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Halk TV Magazin Dizideki ölümüyle herkesi şaşırtmıştı! Yeni projesi belli oldu

Dizideki ölümüyle herkesi şaşırtmıştı! Yeni projesi belli oldu

Haysiyet dizisinde canlandırdığı Aziz karakterinin ölümüyle herkesi şaşırtan oyuncu Asir Gündoğdu'nun yeni projesi belli oldu.

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Dizideki ölümüyle herkesi şaşırtmıştı! Yeni projesi belli oldu - Fotoğraf: 1
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Oyuncu Asir Gündoğdu, rol aldığı Haysiyet dizisindeki beklenmedik vedasıyla izleyicileri şaşırtmıştı. Dizinin dördüncü bölümünde hayat verdiği Aziz Karlıova karakterinin ölümüyle projeden ayrılan Gündoğdu'nun yeni adresi belli oldu.

Dizideki ölümüyle herkesi şaşırtmıştı! Yeni projesi belli oldu - Fotoğraf: 2
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Asir Gündoğdu'nun Haysiyet macerası kısa sürdü. Dizinin 4. bölümünde karakterinin hikayesi sona ererken, oyuncunun yeni bir projeyle anlaşmaya vardığı öğrenildi. Gündoğdu, bu kez farklı bir karakterle izleyici karşısına çıkacak.

Dizideki ölümüyle herkesi şaşırtmıştı! Yeni projesi belli oldu - Fotoğraf: 3
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre Asir Gündoğdu, Centilmen dizisinin kadrosuna dahil oldu. Dizinin yönetmen koltuğunda Ece Erdek Koçoğlu, senarist koltuğunda ise Mustafa Becit oturuyor.

Dizideki ölümüyle herkesi şaşırtmıştı! Yeni projesi belli oldu - Fotoğraf: 4
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Başrollerinde Vahide Perçin ve Kaan Miraç Sezen'in yer aldığı Centilmen, bir holdingde yaşanan güç mücadelelerini konu alacak. Dizinin çekimlerinin ekim ayının sonunda başlaması planlanıyor.

Dizideki ölümüyle herkesi şaşırtmıştı! Yeni projesi belli oldu - Fotoğraf: 5
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Asir Gündoğdu, Centilmen dizisinde Erhan karakterini canlandıracak. Erhan, Kaan Miraç Sezen'in hayat vereceği Arif karakterinin kız kardeşi Melike'nin nişanlısı olarak hikayeye dahil olacak.

Dizideki ölümüyle herkesi şaşırtmıştı! Yeni projesi belli oldu - Fotoğraf: 6
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Haysiyet dizisinde 4. bölümde ölerek hikayeye veda eden Asir Gündoğdu, yeni projesi Centilmen ile kısa bir aranın ardından yeniden ekran karşısına çıkacak.

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