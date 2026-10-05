Dizideki ölümüyle herkesi şaşırtmıştı! Yeni projesi belli oldu

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Asir Gündoğdu'nun Haysiyet macerası kısa sürdü. Dizinin 4. bölümünde karakterinin hikayesi sona ererken, oyuncunun yeni bir projeyle anlaşmaya vardığı öğrenildi. Gündoğdu, bu kez farklı bir karakterle izleyici karşısına çıkacak.