Dizi başlamadan senaryo değişti! Ayrıldı denilen oyuncu geri döndü

4 6

Senaryo değişikliğinin yanı sıra dizinin oyuncu kadrosunda da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Daha önce Uğur Uzunel'in projeden ayrıldığı öne sürülmüştü. Ancak son gelişmelere göre Uzunel'in dizinin kadrosunda yer alacağı öğrenildi.