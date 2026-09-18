Dizi başlamadan senaryo değişti! Ayrıldı denilen oyuncu geri döndü
Kara Kuyu adlı dizinin çekimleri başlamadan senaryoda değişikliğe gidildi. Başrol karakterinin hikayesi yeniden şekillenirken, kadrodan ayrıldığı konuşulan oyuncuyla ilgili de yeni gelişme yaşandı.
Ekrana gelmeye hazırlanan 'Kara Kuyu' dizisinde çekimler öncesi dikkat çeken bir değişiklik yaşandı. OGM Pictures imzalı yapımın bu hafta yapılması planlanan okuma provası, senaryoda yapılan değişiklikler nedeniyle ertelendi.
Dizide Özge Törer'in hayat vereceği Fikriye karakterinin hikayesinde değişikliğe gidildi. Daha önce karakterin kimliğini ve görünümünü değiştirerek memleketine savcı Ferda olarak döneceği belirtilmişti.
Senaryodaki yeni düzenlemeyle birlikte kadın başrol karakterinin mesleği de değiştirildi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ferda artık savcı değil, öğretmen olarak izleyici karşısına çıkacak.
Senaryo değişikliğinin yanı sıra dizinin oyuncu kadrosunda da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Daha önce Uğur Uzunel'in projeden ayrıldığı öne sürülmüştü. Ancak son gelişmelere göre Uzunel'in dizinin kadrosunda yer alacağı öğrenildi.
'Kara Kuyu'da başrolleri Özge Törer ve Onur Tuna paylaşacak. Deniz Akçay'ın kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Nezaket Coşkun oturuyor.
Özge Törer, Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı "Bala Hatun" karakteriyle tanınırken, Onur Tuna daha önce Mucize Doktor ve Şahane Hayatım gibi birçok projede rol almıştı.