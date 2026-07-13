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Halk TV Magazin Damla Sönmez'den sürpriz nikah! Yıllardır gizlediği aşkıyla evlendi

Damla Sönmez'den sürpriz nikah! Yıllardır gizlediği aşkıyla evlendi

Ünlü oyuncu Damla Sönmez, yaklaşık üç yıldır birlikte olduğu menajer İlkay Akıncı ile Beykoz'da düzenlenen sade bir törenle evlendi.

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Damla Sönmez'den sürpriz nikah! Yıllardır gizlediği aşkıyla evlendi - Fotoğraf: 1
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Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden başarılı oyuncu Damla Sönmez, yaklaşık üç yıldır birlikte olduğu menajer İlkay Akıncı ile dünyaevine girdi. Sessiz sedasız gerçekleşen nikâh töreni ve ilk kareler, sosyal medyada gündem oldu.

Damla Sönmez'den sürpriz nikah! Yıllardır gizlediği aşkıyla evlendi - Fotoğraf: 2
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Damla Sönmez, uzun süredir birlikte olduğu menajer İlkay Akıncı ile ilişkisini kamuoyundan uzak yaşamayı tercih etmişti. Şimdiye kadar sevgilisiyle sosyal medya hesabından hiç fotoğraf paylaşmayan ünlü oyuncu, sürpriz bir kararla evlendi.

Damla Sönmez'den sürpriz nikah! Yıllardır gizlediği aşkıyla evlendi - Fotoğraf: 3
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Yaklaşık üç yıldır birlikte olan çift, İstanbul Beykoz'da düzenlenen sade bir törenle hayatlarını birleştirdi.

Damla Sönmez'den sürpriz nikah! Yıllardır gizlediği aşkıyla evlendi - Fotoğraf: 4
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Damla Sönmez ve İlkay Akıncı'nın nikâh törenine aile üyeleri ile yakın arkadaşları katıldı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen törende çiftin mutluluğu dikkat çekerken, nikâha ait kareler kısa sürede sosyal medyada yayılmaya başladı.

Damla Sönmez'den sürpriz nikah! Yıllardır gizlediği aşkıyla evlendi - Fotoğraf: 5
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Nikâhta sade ve zarif bir gelinlik tercih eden Damla Sönmez'in tarzı da sosyal medyada büyük ilgi gördü. Gösterişten uzak şıklığıyla dikkat çeken oyuncunun düğün kareleri, takipçilerinden çok sayıda beğeni ve tebrik mesajı aldı.

Damla Sönmez'den sürpriz nikah! Yıllardır gizlediği aşkıyla evlendi - Fotoğraf: 6
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Uzun yıllardır özel hayatını göz önünde yaşamamayı tercih eden Damla Sönmez, sürpriz evliliğiyle magazin gündemine damga vurdu.

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