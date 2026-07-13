Damla Sönmez'den sürpriz nikah! Yıllardır gizlediği aşkıyla evlendi

1 6

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden başarılı oyuncu Damla Sönmez, yaklaşık üç yıldır birlikte olduğu menajer İlkay Akıncı ile dünyaevine girdi. Sessiz sedasız gerçekleşen nikâh töreni ve ilk kareler, sosyal medyada gündem oldu.