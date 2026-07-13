Damla Sönmez'den sürpriz nikah! Yıllardır gizlediği aşkıyla evlendi
Ünlü oyuncu Damla Sönmez, yaklaşık üç yıldır birlikte olduğu menajer İlkay Akıncı ile Beykoz'da düzenlenen sade bir törenle evlendi.
Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden başarılı oyuncu Damla Sönmez, yaklaşık üç yıldır birlikte olduğu menajer İlkay Akıncı ile dünyaevine girdi. Sessiz sedasız gerçekleşen nikâh töreni ve ilk kareler, sosyal medyada gündem oldu.
Damla Sönmez, uzun süredir birlikte olduğu menajer İlkay Akıncı ile ilişkisini kamuoyundan uzak yaşamayı tercih etmişti. Şimdiye kadar sevgilisiyle sosyal medya hesabından hiç fotoğraf paylaşmayan ünlü oyuncu, sürpriz bir kararla evlendi.
Yaklaşık üç yıldır birlikte olan çift, İstanbul Beykoz'da düzenlenen sade bir törenle hayatlarını birleştirdi.
Damla Sönmez ve İlkay Akıncı'nın nikâh törenine aile üyeleri ile yakın arkadaşları katıldı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen törende çiftin mutluluğu dikkat çekerken, nikâha ait kareler kısa sürede sosyal medyada yayılmaya başladı.
Nikâhta sade ve zarif bir gelinlik tercih eden Damla Sönmez'in tarzı da sosyal medyada büyük ilgi gördü. Gösterişten uzak şıklığıyla dikkat çeken oyuncunun düğün kareleri, takipçilerinden çok sayıda beğeni ve tebrik mesajı aldı.
Uzun yıllardır özel hayatını göz önünde yaşamamayı tercih eden Damla Sönmez, sürpriz evliliğiyle magazin gündemine damga vurdu.